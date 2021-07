Elisabetta Gregoraci accusata di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli

Un’utente accusa Elisabetta di essere l’amante di Pierpaolo

Impegnata con le registrazioni di Battiti Live 2021 Elisabetta Gregoraci trova sempre il tempo per rispondere ad alcune domande che i follower le pongono su Instagram. Recentemente, ad esempio la conduttrice calabrese si è trovata di fronte un quesito davvero poco simpatico, all’interno del quale veniva accusata di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli.

Un utente web ha utilizzato delle frasi pungenti nei confronti della 41enne ma quest’ultima non è stata da meno. “È diventata l’amante di Pierpaolo, che schifo… Almeno fallo lasciare… Ti sei presa un treno per andare da lui, ma di che problemi soffri?? È fidanzato, sei una mamma, ci sono persone che ti vedono e hanno fatto, ma che schifo è questo? Almeno fallo lasciare e vi vedete ma addirittura fare l’amante… Sei pessima”, ha scritto l’internauta sul social.

La pesante insinuazione sulla soubrette calabrese

Una pesante accusa, quella indirizzata verso la conduttrice di Battiti Live, di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli, del tutto priva di fondamenta. Elisabetta Gregoraci, infatti, al momento sembra sia felicemente single mentre l’ex Velino di Striscia la Notizia ha una storia d’amore con Giulia Salemi già da oltre sei mesi.

Infatti, la loro relazione sentimentale ha preso il via con l’ingresso dell’influencer italo-persiana nella casa del Grande Fratello Vip 5. C’è da dire però, che tra il 30enne lucano e l’ex moglie di Flavio Briatore, prima dell’arrivo della figlia di Fariba Tehrani, c’era stato del tenero, ma la situazione alla fine si è rivelata solo un’amicizia poi scemata una volta usciti dal loft più spiato d’Italia.

La replica della Gregoraci

Dunque, si tratta solamente di calunnie basate sul nulla quelle fatte dall’utente. In qualche modo anche Elisabetta Gregoraci ha voluto dire ila sua sulla vicenda, sotto la frase di questa internauta, come fosse possibile vedere anche nel tweet di un utente di Twitter. “Ma non ti vergogni? Fossi in te mi vergognerei“, ha scritto la soubrette calabrese.

Una secca replica che dimostra l’assurdità di tutta la storia. La conduttrice di Battiti Live, infatti, non ha mai commentato in maniera negativa la relazione sentimentale di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La storia d’amore di quest’ultimi, infatti, sta proseguendo senza alcun intoppo.