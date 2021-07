Dayane Mello ufficialmente fidanzata: “Volata a Caserta per conoscere la famiglia di lui” (FOTO)

Una volta terminata l’esperienza del Grande Fratello Vip, Dayane Mello pare si sia ufficialmente fidanzata. Era da diverse settimane che non si faceva altro che parlare di un ipotetico nuovo rapporto per l’ex gieffina.

È bene, in queste ore sono sopraggiunte delle notizie molto positive sulla vicenda. Nello specifico sembra che la protagonista si sia fidanzata con un certo Andrea Turino. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Con chi si è fidanzata ufficialmente Dayane Mello

Dayane Mello risulta felicemente è ufficialmente fidanzata con Andrea Turino. A diramare la notizia sono stati diretti interessati che, attraverso i loro profili Instagram, hanno messo al corrente i fan della novità. Specie l’ex gieffina ha pubblicato delle foto e dei video in cui appare felice e spensierata a fianco del suo nuovo compagno. L’influencer Amedeo Venza, però, ha aggiunto altri dettagli inerenti la vicenda di cronaca rosa.

In particolare, infatti, sembrerebbe che in questi giorni la modella sia volata fino a casa del suo fidanzato per poter dare luogo alle conoscenze ufficiali. Nello specifico, la dama si sarebbe recata a Caserta per dare luogo ad un finanziamento a tutti gli effetti. Almeno per il momento, però, l’ex concorrente del reality show di canale 5 ha preferito non sbilanciarsi troppo sulla vicenda. Dayane, infatti, sta adoperando i suoi social per condividere principalmente faccende di tipo professionale. (Continua dopo la foto)

La dama molto reticente

Da quando è terminata la sua esperienza all’interno del reality show, infatti, la carriera professionale della protagonista è tornata in auge. Numerose sono le aziende che stanno scegliendo proprio lei per pubblicizzare i loro prodotti e, soprattutto, per realizzare degli splendidi shooting fotografici. Di recente, ad esempio, la dama si è cimentata in un nuovo progetto in cui ha coinvolto anche Rosalinda Cannavò.

Le due ex coinquiline, infatti, si sono cimentate in scatti molto seducenti. Ad ogni modo, il rapporto tra le due ragazze sembra essere completamente cambiato rispetto a quando si trovavano all’interno della casa. Adesso, infatti, il loro legame è vincolato semplicemente ad uno scambio di messaggi e di telefonate una tantum. Per quanto riguarda le faccende personali, invece, Dayane Mello sta preferendo non sbilanciarsi troppo sulla notizia inerente al fatto che pare si sia fidanzata ufficialmente con Andrea. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito.