Francesco Totti provoca Ilary Blasi e Michelle Hunziker: “Prima le vecchie…” (FOTO)

Totti ironizza su Ilary Blasi e Michelle Hunziker

L’Er Pupone Francesco Totti sta passando qualche giorno di puro relax in famiglia in Sardegna. Recentemente l’ex calciatore della Roma si è mostrato al bordo di uno yacht. Oltre alla sua dolce metà Ilary Blasi, reduce da L’Isola dei Famosi 15, anche alcuni amici tra i quali Michelle Hunziker, al momento in replica con All Together Now. Ovvimente tutti hanno immortalato i momenti di spensieratezza e divertimento col proprio cellulare e di conseguenza molte foto e e video sono finiti sui loro rispettivi social network.

A catturare l’attenzione del popolo del web in questi giorni è il filmato condiviso dalla soubrette elvetica nel quale è in procinto di tuffarsi in acqua insieme all’ex Letterina di Passaparola e in sottofondo Totti le ha provocato dicendo: “Prima le vecchie”. Ovviamente la risposta della Hunziker non è tardata ad arrivare: “Vecchie a chi?”.

Prova costume superata per le due conduttrici Mediaset

Immediatamente dopo la provocazione di Francesco Totti cin la frase “Prima le vecchie”, la moglie Ilary Blasi e la collega ed amica Michelle Hunziker non ci hanno pensato più di tanto e si sono lanciate in acqua.

E se il tuffo dallo yacht non è stato per niente perfetto, la prova costume delle due professionista Mediaset è stata superata a pieni voti. Infatti, il filmato condiviso sia dalla moglie di Francesco Totti che dalla soubrette svizzera sta facendo il giro del web diventando virale. (Continua dopo la foto)

Il futuro professionale di Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Nonostante siano in vacanza, a Mediaset si lavora per la realizzazione dei nuovi palinsesti della stagione autunnale e primaverile. Michelle Hunziker è stata riconfermata alla guida di All Together Now e successivamente anche alla guida del tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

Mentre il futuro di Ilary Blasi sembra incerto. Infatti dopo la riconferma a L’Isola dei Famosi si parla di un possibile stop al reality show che si svolge in Honduras per dare spazio al format La Talpa.