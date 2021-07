Selvaggia Roma contro gli ex colleghi del GF Vip: “Amici? Nella bocca di tutti, con il rispetto di pochi” (FOTO)

Selvaggia Roma risponde alle domande dei follower di Instagram

Dopo la sua breve esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma è andata avanti con la sua carriera allontanandosi un poco dalle dinamiche del reality show di Canale 5, salvo poi fare un appello ad Alfonso Signorini per potervi rientrare a settembre, in occasione della sesta edizione.

Recentemente l’ex partecipante di Temptation Island ha deciso di rispondere ad alcune domande dei follower. Per tale ragione la donna ha aperto i box commenti di Instagram. Tra le domande dei seguaci anche una in merito al desiderio di vederla fare una live social con gli ex del GF Vip 5.

L’ex gieffina lancia una frecciatina velenosa agli ex compagni d’avventura

Ovviamente la replica di Selvaggia Roma non è tardata ad arrivare e sembra proprio essere una bella frecciatina velenosa nei confronti di qualche suo ex compagno d’avventura nella casa di Cinecittà.

“Quando faccio una diretta con i miei amici del GF Vip? La parola ‘amicizia’ nella bocca di tutti, con il rispetto di pochi. L’amicizia e l’amore come l’eco: danno tanto quanto ricevono. No dirette for me“, ha detto l’ex fidanzata di Francesco Chifalo sul noto social network. L’ex gieffina è sicuramente rimasta scottata da qualche concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Di chi potrebbe trattarsi? (Continua dopo la foto)

L’appello di Selvaggia Roma al conduttore del GF Vip Alfonso Signorini

Ma non è finita qui. Infatti, l’ex gieffina Selvaggia Roma recentemente ha fatto un appello ad Alfonso Signorini che, per il terzo anno consecutivo sarà alla guida del Grande Fratello Vip che partirà di nuovo a metà settembre.

“Ciao Ragazzi! Avete sentito che sta ripartendo la macchina del GF Vip e che alla guida sarà di nuovo il grande Alfonso Signorini! Mi avete scritto in tantissimi che sono stata troppo poco nella casa e che avreste voluto che io rientrassi. Allora aiutatemi a chiedere ad Alfonso Signorini di poter rientrare nella casa della prossima edizione!”, ha detto la ragazza romana.