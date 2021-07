Antonella Elia contro Lele Mora: “Mi ha sempre consigliato male, mi ha spremuto e gettato come un limone”

Antonella Elia parla dell’esperienza negativa vissuta con Lele Mora

Qualche giorno fa in Rai è andata in onda una nuova puntata di Belve e l’ospite della serata è stata Antonella Elia. Quest’ultima oltre a parlare della sua accesa litigata con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 5 ha svelato un retroscena su Lele Mora.

L’ex ragazza di Non è la Rai si è scagliata contro l’ex agente dei vip, parlando del loro rapporto lavorativo. “Mi ha fatto fare scelte sbagliate. Spremuta e buttata come un limone”, ha tuonato la fidanzata di Pietro Delle Piane. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto.

Antonella Elia si scaglia contro Lele Mora

Antonella Elia torna a tuonare contro Lele Mora, ex agente dei personaggi del mondo dello spettacolo. La soubrette che quest’anno non sarà al Grande Fratello Vip 6 come opinionista, ha voluto fare un bilancio della sua esperienza professionale con Lele Mora. Ricordiamo che quest’ultimo è diventato molto popolare perché negli anni ha lanciato famoso numerosi personaggi famosi.

Intervistata da Francesca Fagnani nel programma di Rai Due, Belve, alla domanda della padrona di casa se fosse stata mai mal consigliata, la sua ospite non si è tirata indietro a rispondere. “Da Lele Mora. Lui veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate, mi ha spremuta come un limone, cioè io sono stata un limone che ha usato e gettato. Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole”, ha asserito l’ex ragazza di Non è la Rai.

L’ex opinionista a Belve spazia su vari argomenti

Sempre a Belve su Rai Due, l’ex gieffina Antonella Elia ha successivamente parlato della perdita, in giovane età, dei suoi genitori. “Ho da sempre dentro quei dolori”, ha detto l’ex opinionista del Grande Fratello Vip 5.

Ma anche della sua collaborazione televisiva con i grandi della televisione italiana come: Corrado Mantoni, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello, definendoli i suoi Maestri. Infine la donna ha detto la sua sul tormentato rapporto col fidanzato Pietro Delle Piane, che lei lo considera “sessualmente focoso”.