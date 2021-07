Uomini e Donne, Alessio beccato con un’altra, Samantha Curcio rivela che sono in crisi (FOTO)

Alessio Ceniccola pizzicato con un’altra donna

Cosa sta accadendo tra l’ex tronista Samantha Curcio e il suo fidanzato Alessio Ceniccola? Nella serata di sabato la nota influencer campana Deianira Marzano, attraverso delle Stories su Instagram ha fatto sapere ai follower di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti del web.

Si tratta di alcuni scatti che vedono l’ex corteggiatore in compagnia di una giovane sconosciuta. E no, non si tratta di colei che lo ha scelto al Trono classico di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)

La segnalazione di Deianira Marzano

Attraverso delle Stories su Instagram, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato della segnalazione, con tanto di prove. “Samantha ieri sera ha fatto una storia dove ha detto che andava a dormire. A me sembra lei ma molti dicono che non sia lei. Forse è una parente? Potrebbe essere anche un’amica o una parente. Questo fino a ieri stavano insieme nelle storie e lei non sta postando più storie”, ha fatto sapere l’influencer campana.

Quest’ultima sospetta come i due possano essersi messi d’accordo. Il giorno dopo, dopo che tutto il web era pieno della notizia, la Curcio è intervenuta sui social per spiegare quello che è il suo punto di vista.

La reazione di Samantha Curcio

Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex tronista Samantha Curcio ha commentato le foto di Alessio in compagnia della misteriosa mora, che abbiamo poi si è venuti a sapere che è un’amica storica dell’ex corteggiatore Ceniccola. “Allora ragazzi cerchiamo di fare un po’ di chiarezza”, ha esordito Samantha tra le storie di Instagram.

Per poi spiegare ancora: “La ragazza che è nelle foto con Alessio è una sua amica storica che è fidanzata. Io ovviamente l’ho chiamata subito ieri perché dal mio punto di vista è normale, no? Non sono foto carine. Sono foto che lasciano intendere, ma io so che lei è una sua amica. Conosco tutte le sue amiche e so che è fidanzata e questo è risolto”, ha concluso la modella curvy. Nonostante fosse un’amica del suo fidanzato, quest’ultima è apparsa molto infastidita facendo intendere che tra loro è in atto una crisi.