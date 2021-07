Samantha De Grenet furiosa dopo le parole di Antonella Elia: “La signora è il nulla”

L’attacco di Antonella Elia alla De Grenet

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Samantha De Grenet e Antonella Elia hanno avuto una serie di discussioni. L’opinionista però ha raggiunto l’apice della crudeltà quando è entrata nella casa più spiata d’Italia ed ha attaccato la gieffina tirando in ballo il suo peso e definendola la Rgina del Gorgonzola.

Qualche giorno fa, ospite di Francesca Fragnani a Belve, l’ex ragazza di Non è la Rai ha fatto sapere di non essersi pentita di quanto alla soubrette. “Io sono felicissima! Insultata per il suo aspetto? Ma per favore. Non sono per niente pentita. Zero. Io passo la vita a dirmi che sono ingrassata, con le mie amiche sempre ‘ma sei ingrassata!’, ‘le tette scese’, cioè ci facciamo bodyshaming dalla mattina alla sera io e le mie amiche. Non era una carognata, ho fatto una battuta. Se poi è scoppiata una tragedia greca, sticavoli“, ha asserito la fidanzata di Pietro Delle Piane.

La pesante replica di Samantha De Grenet sui social

Ovviamente Samantha De Grenet non è rimasta a guardare e, a distanza di qualche giorno l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha replicato sul suo account Instagram. Nello specifico ha commentato l’intervista rilasciata da Antonella Elia e Belve, il programma di Rai Due condotto da Francesca Fragnani.

“Cosa penso di quello che ha detto? Credo che la “signora” che a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo momento di televisione di cui si è resa protagonista non abbia evidentemente altri argomenti oltre che dimostrare nuovamente la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità, educazione, eleganza e rispetto. Oltre che una cattiveria immotivata. Ma si rende conto di quello che ha fatto? Parla di bodyshaming con una superficialità allucinante senza minimamente rendersi conto che ci sono persone che ne soffrono ogni giorno . Per ciò che riguarda me nello specifico non mi interessa nemmeno rispondere in quanto per me la “signora” è il nulla”, ha fatto sapere l’ex gieffina.

Antonella Elia contro Lele Mora

Sempre nella stessa intervista a Belve di Francesca Fragnani su Rai Due, l’ex gieffina Antonella Elia ha tuonato contro Lele Mora, l’agente dei vip: “Lui veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate mi ha spremuta come un limone. Cioè io sono stata un limone che ha usato e gettato”.

A riguardo, però, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip 5 non ha scaricato tutte le colpe su quest’ultimo, ma ha fatto anche autocritica: “Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole”.