Uomini e Donne, Alessio e Samantha si sono lasciati per un tradimento? Arriva la replica di entrambi (FOTO)

Nel corso di tutta la giornata di ieri ha tenuto banco sui social la notizia secondo cui Samantha e Alessio si fossero lasciati a causa di un tradimento da parte di lui. Il giovane, infatti, è stato beccato in atteggiamenti piuttosto intimi con un’altra donna.

A distanza di qualche ora, però, entrambi i diretti interessati hanno speso delle parole per commentare l’accaduto. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che hanno detto i protagonisti di questa incresciosa vicenda.

Alessio e Samantha replicano alle accuse di tradimento

Alessio è stato accusato di aver tradito Samantha, per tale ragione, i due potrebbero essersi lasciati. Nello specifico, il giovane è stato beccato in compagnia di un’altra ragazza all’interno di un locale. I due erano abbracciati e si sono addirittura quasi sfiorati le labbra. Subito dopo, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha registrato dei video per chiarire la vicenda. Il giovane ha detto che quella fosse solamente una sua amica, peraltro fidanzata.

Lui è sempre stato molto affettuoso con le sue amiche, pertanto, non cambierà assolutamente il suo atteggiamento per far piacere al pubblico. A questa replica è sopraggiunta anche quella di Samantha. Anche lei ha detto di credere assolutamente alla buona fede del suo compagno, tuttavia, tra loro le cose non sono affatto serene. La coppia, infatti, sta attraversando un momento molto complesso, dovuto a problemi di altra natura. (Continua dopo le foto)

I due potrebbero essersi lasciati davvero

Sul web, però, i pettegolezzi si rincorrono ad una velocità pazzesca. Alcune persone, infatti, hanno accusato Alessio e Samantha di aver finto di essersi lasciati semplicemente per tornare a far parlare un po’ di sé. Dopo Uomini e Donne, infatti, i due sono spariti dal radar del mondo dei riflettori. Per tale ragione, avrebbero potuto inventare questo finto gossip per generare un po’ di sgomento.

I due, però, hanno replicato anche a questo. Entrambi si sono detti assolutamente indignati per queste accuse. Nessuno dei due ha interesse e volontà di creare dei finti pettegolezzi solo per attirare l’attenzione. Ad ogni modo, al di là di quale sia la verità in merito a questo, la coppia pare stia attraversando un momento davvero turbolento che potrebbe portare davvero ad una separazione. Non ci resta che attendere per sapere come andrà a finire questa vicenda.