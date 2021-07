Profondo litigio tra Can Yaman e Diletta Leotta, i motivi: “Lui è stanco, ma devono continuare” (FOTO)

In queste ore è sopraggiunta una notizia che riguarda Can Yaman e Diletta Leotta e il fatto che i due pare abbiano avuto un profondo litigio. Fonti a loro vicine, infatti, hanno divulgato la notizia secondo cui tra loro ci sarebbe stata una discussione molto accesa.

Ad ogni modo, malgrado questo, i due dovrebbero continuare a stare insieme per ragioni di business. Per tale motivo, nelle loro Instagram Stories continueranno ad essere pubblicati contenuti di loro due insieme. Vediamo cosa è successo.

I motivi del litigio di Can Yaman e Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero avuto un litigio. Stando a quanto emerso dall’influencer Alessandro Rosica, infatti, la coppia del momento sembrerebbe non andare molto d’accordo. Qualche giorno fa, infatti, sembrerebbe essere sopraggiunto il loro primo litigio ufficiale, il quale si è rivelato piuttosto aspro. I motivi celati dietro queste divergenze risiedono in gravi incompatibilità caratteriali tra loro. I due avrebbero visioni di vita troppo differenti, pertanto, non si troverebbero d’accordo su molti punti.

Ad ogni modo, a generare la discussione pare sia stata anche una certa insoddisfazione da parte di lui. L’attore infatti, sembrerebbe essere stanco della giornalista, mentre lei lo sarebbe un po’ meno. Questo, dunque, pare abbia portato all’insorgenza di problemi be più seri. In ogni caso, a fomentare il gossip e renderlo ancora più interessante è un’altra faccenda. (Continua dopo la foto)

I due devono continuare a mentire

Nello specifico, infatti, Can Yaman e Diletta Leotta pare debbano fare finta di nulla dopo l’aspro litigio. Secondo l’influencer, infatti, i due continueranno a mostrarsi insieme sui social in quanto devono continuare a portare avanti questa presunta farsa. Pertanto, i fan devono prepararsi ad assistere a delle scenette false e a dei sorrisi stampati e poco sinceri. Andando tra le Instagram Stories dei diretti interessati, infatti, la coppia appare felice e sorridente come se nulla fosse accaduto.

Can e Diletta, infatti, ieri hanno guardato la finale degli Europei 2020 insieme ed hanno gioito abbracciati alla vittoria dell’Italia. Soprattutto, Can si è mostrato estremamente solidale con la nazione che gli sta dando tutto questo successo. Per questo, non ci resta che attendere in quanto è molto probabile che ne vedremo delle belle. I diretti interessati, chiaramente, come loro solito non si sono affatto sbilanciati sulla questione non commentando nulla.