Le Iene: una cantante nata ad Amici verso la conduzione, al posto di Alessia Marcuzzi (FOTO)

Elodie Di Patrizi sostituisce Alessia Marcuzzi? Il riumor

Un paio di settimane fa Alessia Marcuzzi attraverso i suoi canali social ha annunciato l’addio a Mediaset dopo 25 anni di carriera. Alla presentazione dei palinsesti è emerso, grazie al vicepresidente Pier Silvio Berlusconi, che la Pinella ha declinato le proposte dell’azienda per una questione economica.

Con il suo allontanamento dall'azienda del Biscione è rimasto vacante il posto di conduttrice a Le Iene Show. Nelle ultime ore, però, è arrivato il nome della sua possibile sostituta: stiamo parlando di Elodie Di Patrizi.

Nicola Savino verso l’addio a Le Iene Show

La clamorosa indiscrezione è giunta dal portale web TvZoom che afferma che, nonostante Elodie Di Patrizi sarà impegnata fino agli inizi del prossimo anno con la musica, è in pole position per la conduzione de Le Iene Show. Il mese di luglio sta arrivando a conclusione e Davide Parenti, padron dello storico programma d’approfondimento di Italia 1, deve necessariamente trovare una degna erede di Alessia Marcuzzi.

Non solo, stando a quanto riportato dallo stesso sito, Nicola Savino, l’altro conduttore del format Mediaset, avrebbe intenzione di non fare più la trasmissione per dedicarsi al nuovo programma Ritorno a scuola. In più, la Gialappa’s Band ha il contratto in scadenza a fine anno. In poche parole un cast tutto da rifare e ovviamente deve essere avvincente in modo da garantire degli ottimi ascolti.

La presunta risposta di Elodie a Davide Parenti

Il noto portale web TvZoom riporta un ultimo rumor, ossia la presunta risposta di Elodie Di Patrizi al padrone de Le Iene Show, Davide Parenti. “La cantante, secondo le indiscrezioni registrate da TvZoom, avrebbe accettato, ma dichiarandosi disponibile solo da gennaio, perché prima sarebbe impegnata nel suo progetto musicale.

A questo punto bisogna capire se il pressing di Parenti possa farle cambiare idea, per vederla in conduzione già dall’autunno”, si legge sul sito internet. Staremo a vedere cosa accadrà.