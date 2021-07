Riccardo Guarnieri eccessivamente dimagrito: l’ex di Uomini e Donne fa preoccupare i fan (FOTO)

Riccardo Guarnieri ha pubblicato una foto di recente in cui ha sfoggiato un corpo eccessivamente dimagrito secondo molti fan. Lo scatto risale a qualche giorno fa, ma solo in queste ore si è sollevato un vero polverone.

Il cavaliere, infatti, ha deciso di sfoggiare un look molto elegante, tuttavia, gli occhi dei followers sono ricaduti tutti sul suo aspetto fisico. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

La foto di Riccardo eccessivamente dimagrito

In questi giorni, Riccardo Guarnieri ha deciso di tornare ad essere attivo sul suo profilo Instagram ed ha mostrato uno scatto in cui è’ apparso visibilmente dimagrito. Il protagonista ha sfoggiato un completo elegante, formato da giacca e pantaloni blu notte. La posa sembra naturale e lo sguardo è contraddistinto da un sorriso smagliante. Ad ogni modo, in molti hanno notato che l’abito è come se gli andasse un po’ largo, specie nella parte delle gambe.

Questo, quindi, ha generato subito un campanello d’allarme. In molti hanno cominciato a chiedersi come mai fosse diventato così magro. Quando faceva parte del parterre di Uomini e Donne, infatti, il giovane aveva una corporatura normale. Per diverse settimane, però, è completamente sparito dai social, per poi ritornarvi con uno scatto reputato da molti inaspettato. (Continua dopo la foto)

Lo strano silenzio di Guarnieri

Sia nei commenti, sia nei messaggi privati, molti utenti hanno chiesto a Riccardo Guarnieri i motivi di questo eccessivo dimagrimento. Lui, però, almeno per il momento e almeno in pubblico, ha preferito non proferire parola a riguardo. Oltre che pubblicare questo scatto dopo tantissimo tempo, infatti, il protagonista non ha comunicato null’altro ai suoi fan. Alcuni gossip recenti, però, l’hanno visto al centro di una polemica. Riccardo, infatti, pare abbia conosciuto una nuova donna dopo la fine burrascosa della storia con Roberta Di Padua.

Quest’ultima ha anche commentato queste indiscrezioni durante un’intervista con Uomini e Donne Magazine. Il diretto interessato, invece, ha preferito non sbilanciarsi, dichiarando sempre di essere una persona piuttosto riservata in merito alle faccende private. Al momento, dunque, non ci sono altre informazioni a riguardo, così come non è affatto chiara la sua posizione con lo staff di Maria De Filippi. Guarnieri tornerà nel parterre a settembre dopo tutto quello che è accaduto? Se Roberta ha già detto che le farebbe piacere, lui è molto più reticente.