Sossio Aruta ha un duro sfogo: “Mi viene il disgusto, siete vergognosi” (VIDEO)

Sossio Aruta perde le staffe su Instagram: il motivo

Qualche giorno fa Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno rilasciato una nuova intervista a Uomini e Donne Magazine dove hanno parlato per l’ennesima volta della crisi economica che li ha colpiti entrambi per via della pandemia. Dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso al popolo del web che non ha perso tempo ha puntare il dito contro la coppia, criticandoli aspramente.

A dire il vero i due ex protagonisti del trono over si sono mostrati sempre sereni al punto che lo scorso inverno si sono concessi pure una crociera. Un’iniziativa che ha creato più sospetti da parte degli utenti e da allora le polemiche non si sono più placate. Per tale ragione l’ex calciatore campano ha deciso di rompere il silenzio in tal senso, replicando su Instagram agli attacchi ricevuti. “Faccio un brindisi per tutte quelle persone ignoranti e cattive. Dichiarare di aver subito un danno economico non è dichiarare di morire di fame. Siete vergognosi e ciò mi fa venire il disgusto!”, ha tuonato lo sportivo.

I problemi economici dovuti alla pandemia

In più occasioni Sossio Aruta ha fatto sapere che l’emergenza sanitaria ha colpito in maniera profonda la sua situazione finanziaria, tuttavia riesce comunque a mandare avanti la famiglia insieme alla compagna Ursula Bennardo.

Sempre sul suo account Instagram, l’ex cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne si è scagliato contro coloro che dubitano delle sue difficoltà finanziarie: “Abbiamo vissuto sedici mesi di crisi mondiale dove molti settori sono stati toccati gravemente come i miei due lavorativi: il calcio e gli eventi”. Causa pandemia, lo sportivo purtroppo negli ultimi mesi si è visto tagliare le ali nei due settori dove operava.

Crisi finita per Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Nonostante il periodo non del tutto roseo, a quanto pare per Sossio Aruta e la compagna Ursula Bennardo pare sia tornato il sereno. I due non vedono l’ora di convolare a nozze, una cerimonia che è stata rinviata causa pandemia.

E’ stato lo stesso ex cavaliere del trono over a dire che ormai la crisi economica in cui versava è ormai alle spalle. “Grazie a Dio tutto sta tornando alla normalità e sono carico a mille! Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a chi come me sta ricominciando un periodo a colori”, ha scritto lo sportivo campano su Instagram.