Uomini e Donne, Stefania spiega perché ha lasciato Alessandro: un compleanno da incubo e la fuga di lui (VIDEO)

E’ finita tra Stefania Montù e Alessandro Bizziato

Prima della conclusione stagionale di Uomini e Donne Stefania Montù e Alessandro Bizziato erano stati ospiti in trasmissione per informare tutti come stava proseguendo la loro storia d’amore. Si parlava addirittura di possibile matrimonio ma giorni fa è arrivata una notizia spiazzante: i due ex del Trono over si sono lasciati.

A spiegare le ragioni dell’addio è stata la donna, che senza giri di parole ha fatto intendere come sia stato lui a stancarsi presto della relazione. La decisione di chiudere, però, è arrivata da parte della Montù, dopo compleanni da incubo, scenate di indifferenza e cellulari rotti. “Ho deciso di porre fine al nostro rapporto. Sono molto vicina alle donne che vengono lasciate senza un minimo di confronto”, ha fatto sapere lei attraverso una live condivisa su Instagram.

Il compleanno da incubo e il telefonino rotto

Attraverso una diretta su Instagram l’ex dama del trono over Stefania Montù ha dichiarato: “Alessandro non ha avuto mai un buon rapporto con il telefono, in quanto per lui il cellulare non ha mai avuto un ruolo essenziale nella sua giornata. Anche quando è rimasto molto tempo a Ibiza e quando lui lavorava non aveva con sé il telefono. Però non è una giustificazione nel momento in cui tu hai una persona che dici di amare, perché diceva che ero la donna della sua vita e che con me avrebbe trascorso tanto tempo, ma questo non è accaduto”.

Ma la situazione è degenerata il 19 giugno, ovvero il giorno del compleanno dell’ex cavaliere. “Purtroppo ha invitato parecchia gente e ovviamente in questa serata non sono stata minimamente considerata. Per non dire altre parole. Inoltre, non abbiamo dormito insieme e anche quella sera lì non c’è stato modo, comunque, di festeggiare. Non gli ho nemmeno dato regalo Alessandro. Dopodiché il giorno successivo, io ho fatto le mie cose lui ha fatto le sue”, ha riferito la donna.

Stefania non vuole piangersi addosso

Dopo quell’episodio l’ex dama Stefania Montù non ha più avuto notizie del fidanzato Alessandro Bizziato che è letteralmente sparito nel nulla. Spaventata da tale silenzio, la donna ha addirittura chiamato il padre di lui che le ha riferito che il figlio ha il cellulare rotto.

“Da allora io e lui non ci siamo più sentiti e alla luce dei fatti direi che ha trovato la scusa perché non è in grado di dirmi che la storia è finita e comunque sta di fatto che io e lui non ci siamo più sentiti e direi che sono sicuramente senza parole. Sicuramente non voglio piangermi addosso”, ha concluso la donna. Ecco il video della diretta: