Stefania Orlando cambio look, colore di capelli nuovo, la reazione del marito: “Che fi…” (VIDEO)

Una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è divenuta molto più attiva sui socia e in queste ore ha condiviso anche dei video del suo cambio look. La showgirl, infatti, ha deciso di apportare una ventata di novità al suo aspetto.

In particolar modo, si è soffermata sui capelli, rendendoli molto più luminosi e pronti ad abbracciare pienamente l’estate. Quando suo marito è tornato a casa è rimasto piacevolmente colpito da sua moglie. Scopriamo, dunque, la sua reazione.

Il cambio look di Stefania Orlando

Stefania Orlando ha deciso di dare luogo ad un cambio look sorprendente ai suoi capelli. La donna è divenuta famosa al GF Vip per la sua ricrescita nera al centro della testa che, ormai, era divenuta quasi una moda. Una volta terminata l’esperienza, poi, la protagonista si recò immediatamente dal parrucchiere di fiducia per riprendere la situazione. Ad ogni modo, malgrado le critiche, la dama ha sempre lasciato un po’ l’effetto ricrescita rendendolo, però, molto più di tendenza.

Da un po’ di giorni, invece, ha deciso di dire addio a quelle ciocche scure ed ha lasciato spazio ad un biondo molto chiaro e molto acceso. Stefania, dunque, ha schiarito interamente la sua capigliatura, divenendo total blondie. Lei è apparsa molto entusiasta di questa scelta, tuttavia, ci ha tenuto a precisare che questo non è l’effetto finale. Con altre sedute, infatti, riuscirà a diventare ancora più bionda. (Continua dopo il video)

La reazione di Simone Gianlorenzi

Simone Gianlorenzi, che era via per lavoro in questo periodo, quando è tornato si è trovato dinanzi il cambio look di Stefania Orlando. La donna gli ha chiesto di commentare in diretta su Instagram quale fosse il suo pensiero a riguardo. Ebbene, stando a quanto emerso, pare proprio che il marito della cantante abbia molto apprezzato il nuovo look. Simone, infatti, si è complimentato con la donna perché, con questo look, è divenuta molto più sensuale.

Stefania, chiaramente, è rimasta felice delle sue parole e non ha fatto altro che scuotere la sua chioma dinanzi la telecamera. Successivamente, poi, i due si sono recati presso un bar per consumare un’abbondante colazione e per recuperare un po’ di zuccheri. I due sembrano davvero in perfetta sintonia, al punto da paventare anche l’ipotesi di adottare un bambino. Vedremo.