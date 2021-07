Fariba Tehrani punge Ilary Blasi: “Sembrava ce l’avesse con me e vi spiego perché”

Fariba Tehrani torna a parlare de L’Isola dei Famosi 2021

Senza ombra di dubbio Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste assolute della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi che alla fine ha visto vincitore Awed. Infatti, la madre di Giulia Salemi ha avuto molte discussioni con gli altri naufraghi, è riuscita a resistere su Parasite Island insieme a Ubaldo Lanzo senza tralasciare le sue perle di saggezza.

In poche parola la donna persiana non si è mai risparmiata in questa avventura in Honduras. Quest’ultima però nella sua nuova intervista rilasciata nel programma radiofonico Turchesando si è tolta un sassolino dalle scarpe facendo delle rivelazioni inaspettate. Una su tutte, ha confidato che secondo lei stata antipatica alla padrona di casa Ilary Blasi. Andiamo a vedere nel specifico cosa ha detto.

Le dichiarazioni della madre di Giulia Salemi

Intervistata nel programma radiofonico Turchesando, l’ex naufraga Fariba Tehrani ha rivelato che secondo lei la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2021, almeno all’inizio, pare che l’avesse con lei.

“Sembrava che ce l’avesse con me in qualche modo. Perché dico questo? Lei mi interrompeva spesso, gli altri li faceva parlare. Un mio discorso di un minuto sembrava pesante perché venivo interrotta. Questo è quello che penso io ovviamente. Poi quando c’erano clip su di me diceva chiudiamo La Palapa. Non riuscivo mai a rispondere. Se mi lasciavano parlare era un minuto. Però qualcosa è cambiato sono sincera. Alla finale era carina, non era Ilary di sempre, mi ha fatto parlare, magari aveva un idea su di me e da vicino ha capito che sono buona”, ha fatto sapere la madre di Giulia Salemi. Anche il migliore della figlia, ovvero Matteo Evandro, aveva espresso qualche perplessità nei confronti del rapporto tra la padrona di casa Ilary Blasi e l’ex concorrente.

Fariba Tehrani fa un bilancio della sua esperienza in Honduras

Sempre nella stessa intervista al programma radiofonico Turchesando, Fariba Tehrani ha fatto un primo bilancio della sua lunga esperienza in Honduras per la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

“C’è sempre un bello e un brutto in ogni cosa al mondo. Quindi vale anche per questa esperienza a L’Isola dei Famosi. La parte migliore di tutto era fare parte della natura, senza pensare a trucco e parrucco. Il brutto cinque giorni di diluvio. Avevano tre quattro coperte. Mi temevano perché io facevo tutto. Mi mettevano sempre il bastone tra le ruote. All’inizio è stato un bruttissimo impatto. Dicevano sei isolana devi soffrire”, ha concluso la donna.