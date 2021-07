Isola dei Famosi, ex naufraga molestata da un fan sbotta su Instagram: “Afferrata ai fianchi” (FOTO)

Miryea Stabile molestata da un fan

Non sempre il rapporto con i fan è rispettoso e genuino. Ne sa qualcosa un’ex protagonista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi: Miryea Stabile. L’ex naufraga bresciana ha raccontato un brutto particolare accaduto qualche giorno fa.

In pratica, la modella sarebbe stata approcciata da un ragazzo per realizzare una selfie con lei. Il soggetto però dopo la foto l’avrebbe stretta per i fianchi e abbracciata un po’ troppo insistentemente contro il suo volere. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. (Continua dopo la foto)

L’ex naufraga parla di un fan troppo affettuoso

Attraverso il suo profilo Instagram, che durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021 è lievitato in numero di follower, l’ex naufraga Miryea Stabile ha voluto fare una denuncia riguardante un suo fan troppo caloroso, ma nello stesso tempo irrispettoso.

“Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento. E fin qui si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un ‘come stai’ o un saluto. Nessun problema. Però c’è un limite che si chiama rispetto: sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà, abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà anche volendo andare oltre… assolutamente no. Mi sono sentita molestata e offesa da estranei. E, tutto questo, per una semplice foto”, ha asserito la modella bresciana.

Miryea Stabile confessa: “Mi sono sentita sola in Honduras”

Dopo la lunga esperienza in Honduras per L’Isola dei Famosi 15 arrivando sino alla semifinale, Miryea Stabile intervistata dal portale web SuperGuidaTv ha confessato un altro aneddoto spiacevole che le è successo in Honduras. “In un determinato momento mi sono sentita sola. E’ successo quando avevo smascherato Gilles Rocca. Mi sono sentita attaccata da tutti e nessuno mi è stato vicino. Tommaso Zorzi mi aveva definito una ragazza insicura e io ho risposto affermativamente. Mi sono sempre sentita un po’ tentennante ma grazie all’Isola ho avuto modo di acquisire maggiori certezze. Per questo motivo a volte ci pensavo due volte prima di esprimere un giudizio su una persona. Cercavo sempre di indagare e capire i motivi che si nascondevano dietro un comportamento. Forse però ho sbagliato. Dovevo essere più diretta”, ha detto la bresciana.

Per poi concludere in questo modo: “Non mi sarei mai aspettata di arrivare alla semifinale. Uscire ad un passo dalla finale mi è dispiaciuto perché quel traguardo sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Sono stata contenta di perdere contro Valentina che è sempre stata uno dei personaggi più forti dell’Isola”.