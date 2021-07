Stefano De Martino e Fabrizio Corona reagiscono così alla nascita della figlia di Belen Rodriguez (FOTO)

Belen Rodriguez ha partorito Luna Marì

Come tutti ben sanno il 12 luglio 2021 Belen Rodriguez ha messo al mondo la sua secondogenita Luna Marì, nata dalla relazione che la modella argentina ha con l’e parrucchiere Antonino Spinalbese. A quel punto gli ex della sudamericana, ovvero Stefano De Martino e Fabrizio Corona hanno avuto una reazione pubblica alla nascita della piccolina.

A distanza di qualche ora dal parto, la conduttrice di Tu sì que vales ha condiviso un post su Instagram in cui ha annunciato la nascita della figlia. Un contenuto dove sono presenti tre foto della neonata e un video che mostra la 36enne mentre la bacia. Il post in questione in pochissimo tempo ha ottenuto quasi un milione di likes. (Continua dopo il post)

I like di De Martino e Borriello e la Storia IG di Corona

A causa dei festeggiamenti dalla vittoria della nazionale italiana agli Euro 2020), il parto di Belen Rodriguez è passato in secondo piano. Tuttavia, la nascita della piccola Luna Marì è stata commentata dagli ex storici della modella argentina, ossia l’ex marito Stefano De Martino e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Se il conduttore di Stasera Tutto è Possibile si è limitato a mettere un semplice cuoricino rosso alla foto della neonata. Il secondo che pare abbia una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, ha condiviso una Storia su Instagram con scritto: “Auguri gorda, benvenuta Luna“. C’è da sottolineare che anche un altro ex, Marco Borriello ha messo ilke al contenuto social. (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez: da Corona a De Martino per concludere con Spinalbese

Ricordiamo che Belen Rodriguez negli anni ha avuto molti amori, tra cui Fabrizio Corona con cui è stata diversi anni e poi Stefano De Martino. Con il ballerino napoletano si è addirittura sposata, hanno messo al mondo Santiago e poi si sono separati. Prima dell’incontro con Antonino Spinalbese, i due ex coniugi ci avevano riprovato ma non è andata bene.

“All’inizio avrei voluto non fosse stato così giovane. Il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile, ma non è stato questo a convincermi di rimanere con lui, ma lo è stato il fatto che me ne sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba fossi io. Ecco lui mi fa sentire una bambina al sicuro, e questo non ha prezzo o età per me”, ha confessato la modella argentina in merito all’età anagrafica del suo compagno, più giovane di lei di nove anni.