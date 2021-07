Elettra Lamborghini, grande paura in aereo: “Si è incendiata!”, lo sfogo

Brutta disavventura in aereo per Elettra Lamborghini

Dopo l’esperienza un po’ in sordina a L’Isola dei famosi 2021 col ruolo di opinionista, Elettra Lamborghini da qualche settimana si sta riscattando grazie al suo singolo Pistolero. Infatti, la canzone è in cima alle classifiche ed è diventata ina vera hiti di questa torrida estate. Nelle ultime ore, però, l’ereditiera ha realizzato delle Stories su Instagram facendo preoccupare tutti coloro che la seguono. Il motivo? La ragazza ha detto che è stata vittima di una piccola disavventura in aereo.

Chi la segue sui social sa perfettamente che la cantante si è concessa dei giorni di vacanza ad Ibiza insieme al marito Afrojack. In quell’occasione la ragazza si è pure ustionata per essere rimasta troppe ore al sole. Nel viaggio di ritorno, però, durante il decollo è successo questo: “Al nostro aereo si è incendiata la gomma”. Nei video postati si vede un furgone dei pompieri che spegne l’incendio.

La preoccupazione di arrivare in ritardo ad un suo concerto

Attraverso delle Stories su Instagram Elettra Lamborghini si è mostrata abbastanza preoccupata per quanto accaduto con l’aereo preso da Ibiza per tornare in Italia. La cantante ha lasciato l’isola iberica perché nel nostro Pese l’aspettava un concerto. Per questo motivo l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 era in apprensione che non poteva arrivare in tempo alla destinazioni nella quale doveva esibirsi.

“Spero di arrivare in tempo per stasera”, ha asserito l’emiliana sul noto social network. Quest’ultima ha spiegato che nemmeno cinque minuti dopo la partenza l’aereo è dovuto tornare indietro per l’incendio di una gomma. In tutto questo Elettra ha voluto anche ironizzare per smorzare la tensione.

Elettra Lamborghini in vacanza ad Ibiza col marito

Come accennato prima, Elettra Lamborghini ha voluto staccare un po’ la spina e concedersi qualche giorno di relax insieme al marito Afrojack. I due si sono concessi una bella vacanza ad Ibiza tra sole, coccole e tuffi al mare. Ovviamente tutto documentato sul suo account Instagram dove è seguita da milioni di follower.

Seguaci che giorni fa sono stati informati di un’altra sua piccola disavventura. Infatti, la cantante bolognese si è mostrata scottata per essere rimasta a lungo sotto il sole. E pensare che l’ex coach di The Voice of Italy aveva usato la protezione solare.