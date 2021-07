Temptation Island, segnalazione su Manuela: “Lì solo per fare l’influencer, si è anche licenziata…” (FOTO)

Tra le coppie più discusse di Temptation Island c’è anche quella formata da Stefano e Manuela e proprio su quest’ultima è spuntata una segnalazione alquanto grave. In molti telespettatori si stanno domandando cosa ci facciano i due nel reality show quando la loro storia sembra giunta al capolinea da tempo.

La coppia, in effetti, si comporta in modo troppo ambiguo per non far sorgere dei dubbi nel popolo del web. In queste ore, infatti, una fan dell’influencer Deianira Marzano ha detto di essere a conoscenza di un’interessante notizia. Scopriamo di cosa si tratta.

Il comportamento ambiguo di Stefano e Manuela a Temptation Island

In queste ore è spuntata una segnalazione davvero interessante che riguarda Manuela di Temptation Island. La ragazza ha detto di aver preso parte al reality show incentrato sulle tentazione per mettere alla prova il suo rapporto con Stefano. La coppia ha attraversato dei problemi piuttosto intensi che li hanno spinti a separarsi per un po’ di tempo. Durante la loro esperienza nel programma, specie lei si sta sfogando con i tentatori mettendo in evidenza tutte le cose che non tollera del suo compagno.

Questo sta facendo innervosire parecchio il giovane, che sembra pronto a chiedere un falò di confronto anticipato. Ad ogni modo, sul web si stanno diffondendo dei gossip secondo cui i due, in realtà, non stiano affatto insieme. Una presunta conoscente di Manuela, infatti, ha detto di avere un amico in comune con la dama e attraverso questo tizio ha appreso una serie di informazioni.

La segnalazione di una conoscente

Stando a quanto emerso dalla segnalazione, infatti, pare che Manuela abbia deciso di prendere parte a Temptation Island solamente per visibilità. Il suo scopo, infatti, sarebbe solamente quello di diventare un’influencer di Instagram. Proprio allo scopo di raggiungere questo obiettivo, la dama si sarebbe licenziata dal bar in cui ha lavorato per tanti anni. Canale 5 è, sicuramente, una vetrina importante, che dà tanta visibilità.

Inoltre, comportarsi in un modo che genera sgomento, non fa altro che attirare l’attenzione e questo è, sicuramente, un fattore importante. Per molti, dunque, i due sono già single ed hanno approfittato di questa esperienza per scopi personali. Per adesso, naturalmente, i due non possono replicare in quanto il programma sta andando ancora in onda. Non ci resta che attendere la fine per scoprire come commenteranno.