Temptation Island, Federico umilia Floriana: ”Bacio più il cane di lei”

Floriana e Federico alla resa dei conti?

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento di Temptation Island. In quell’occasione la siciliana Floriana ha visto alcuni filmati riguardanti il suo fidanzato Federico che l’hanno letteralmente sconvolta.

In pratica, il palermitano ha parlato della donna che ama con una single, dicendo: ”Lei mi dice Ti amo solo prima di andare a letto e se io non le dico che la amo lei dice ‘ma allora non mi ami?’. A me così non sta bene. Quando le si avvicina il cane lei si scansa, lo allontana, io mi metto vicino a lui e me lo bacio. Mi bacio più il cane che lei“. Parole che hanno ferito nell’animo la fidanzata, inoltre si è infastidita ancora di più perché lui ha raccontato questi dettagli privati mentre rideva.

Floriana piange al falò di Temptation Island 2021

Infatti, nella terza puntata di Temptation Island il pubblico di Canale 5 ha visto Floriana in lacrime. Dopo aver visionato il filmato, la ragazza palermitana ha detto: ”Ha trovato una ragazza che gli interessa e si sta facendo una storiella, tutto qui. Per me non ha senso. Sta iniziando a capire che non prova niente per me, questo mi sta dicendo. Stare qua, ma stare male non significa nulla, mi faccio sempre del male da sola. Voglio un uomo che mi rispetti. Deve collaborare in questo rapporto, che non va avanti da solo”. Cosa intende fare ora la ragazza con Federico?

Nel prossimo appuntamento chiederà il falò di confronto per capire se la loro storia è arrivata al capolinea e quindi uscire da separati? Oppure capire gli sbagli e ricominciare da capo? Staremo a vedere.

La reazione choc di Federico al falò

Subito dopo è stato il turno dei fidanzati al falò e il siciliano Federico è l’unico che non ha filmati da vedere e questa cosa lo ha infastidito di non poco. Infatti, i commenti del concorrente di Temptation Island 2021 sono l’opposto di quelli che dovrebbe avere una persona sentimentalmente impegnata.

”Lei deve darsi una mossa. Vorrei vedere qualsiasi cosa, pure che balla con un ragazzo. Qualcosa voglio vederla, deve darsi una smossa“, ha detto il giovane riferendosi alla fidanzata. Sembra che le parole di Floriana non si scostino dalla realtà dei fatti.