Stefania Orlando sbotta: “Ho un problema e sono disperata!”, l’appello

Stefania Orlando disperata su Instagram: l’appello ai follower

Una mattinata abbastanza movimentata quella che ha vissuto l’ex gieffina Stefania Orlando martedì 13 luglio 2021. Infatti, dopo aver dato il buongiorno a tutti i suoi follower di Instagram con una Storia, la conduttrice ha fatto sapere che a Roma c’è troppo caldo nonostante il tempo sia nuvoloso.

Poi ha confessato di essersi alzata molto presto perché ha intenzione di sistemare una volta e per tutte un problema che ha con i suoi capelli. “Oggi devo andare a vedere se risolvo una volta per tutte i problemi con i capelli…Speriamo in bene…”, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 facendo intendere che tale grattacapo se lo porta dietro ormai da mesi. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato la prossima concorrente di Tale e Quale Show 2021.

La rabbia dell’ex gieffina romana per un problema ai suoi capelli

Sempre sul suo profilo Instagram, Stefania Orlando subito dopo ha mostrato tutta la sua rabbia perché in tutti i parrucchieri in cui si è recata nessuno di loro è stato in grado di risolvere questo suo problema ai capelli. Per tale ragione la moglie di Simone Gianlorenzi sul noto social network si è detta disperata.

“Non me li fanno come li voglio…E questo mi fa disperare…”, ha chiosato l’ex gieffina. Immediatamente dopo quest’ultima tra le Stories ha postato un video dove la si vede mentre sbuffa perché stanca di questa situazione. Prima o poi riuscirà a risolvere tale grattacapo?

Stefania Orlando raggiunge un grande traguardo: i dettagli

Tralasciando il suo problema ai capelli, nelle ultime ore Stefania Orlando è stata sommersa da centinaia di messaggi sui social. Per quale ragione? Ebbene sì, il suo singolo Babilonia ha raggiunto un grande obbiettivo. Nello specifico, sulla piattaforma YouTube il video della sua canzone è stata vista ben un milione di volte.

Naturalmente l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 si è mostrata molto contenta e soprattutto soddisfatta per il traguardo. Quindi, non ha perso occasione per ringraziare tutti i suoi fan.