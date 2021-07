Roberta Di Padua lascia i social e svela un suo grande problema: “Ho fatto finta di niente ma…” (VIDEO)

In queste ore Roberta Di Padua ha fatto un annuncio inaspettato che riguarda la sua presenza sui social. Nello specifico, la dama ha detto che lascerà il suo profilo Instagram a causa di alcune situazioni che sta vivendo.

Da un po’ di tempo a questa parte, la donna ha palesato un certo malessere, per tale motivo, ha deciso di prendersi una pausa e ritrovare se stessa. Per troppo tempo ha fatto finta di nulla, ma adesso è giunto il momento di fare i conti con la realtà dei fatti.

La scelta inaspettata di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua, ex dama di Uomini e Donne, sta vivendo un momento piuttosto turbolento, per tale ragione ha deciso di staccarsi dai social. Nello specifico, la dama ha rivelato di essere dinanzi delle situazioni piuttosto complesse, che non riesce più a gestire in modo sereno e tranquillo. Questo è stato un anno particolarmente difficile per lei. Per questo motivo, preferisce staccare un po’ la spina. Nei prossimi giorni, infatti, non vedremo più contenuti pubblicati sulla sua pagina Instagram.

La dama ha scelto di sospendere anche le varie sponsorizzazioni. Con questo gesto ha voluto anche dimostrare di non dare affatto peso ad esse. Naturalmente, fa comodo avere qualche entrata mensile in più, tuttavia, la sua vita è altro, per cui, anche se le collaborazioni terminano, lei va avanti lo stesso. In seguito, poi, la protagonista ha fatto anche altre confessioni e si è commossa parecchio.

La fuga dai social

Nel corso dei video sfogo sui social, infatti, Roberta Di Padua ha detto che preferisce dedicarsi un po’ di più ai suoi affetti e alle cose importanti. Negli ultimi tempi, infatti, a causa delle tante cose da fare, si è allontanata dalla sua famiglia, specie dai suoi genitori e dalla sorella. A causa del covid, infatti, la dama non vede la sua consanguinea da più di un anno. In previsione anche del suo compleanno, quindi, Roberta ha scelto di dedicarsi un po’ di più a loro.

Al momento non è in grado di dire se e quando tornerà ad essere attiva sul suo profilo Instagram. Nel caso in cui dovesse sentire una mancanza fortissima, infatti, è probabile anche che tornerà ad essere attiva tra poco tempo. Per questo motivo, adesso non ci resta da fare altro che attendere per vedere come evolverà la situazione.