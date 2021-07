Diego Daddi ha il covid, sua moglie Elga Enardu spaventa i fan: “Ho paura, Diego non sta bene” (VIDEO)

Diego Daddi, ex volto di Uomini e Donne, e attualmente marito di Elga Enardu, ha contratto il covid. Sua moglie ha dato luogo ad uno sfogo sui social, che ha lasciato tutti senza parole.

In molti sono andati in ansia in quanto la protagonista è apparsa piuttosto preoccupata per le condizioni di salute del suo uomo. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto e come sta adesso il cavaliere.

Lo sfogo di Elga dopo che Diego ha scoperto di avere il covid

Purtroppo, nella famiglia Enardu si è presentato di nuovo il problema covid, ma stavolta ad essere colpito dal virus è stato Diego Daddi, marito di Elga. Lo scorso marzo fu la dama a contrarre il virus, mentre suo marito riuscì ad uscirne indenne. Adesso, invece, è stato contagiato lui e, a quanto pare, non se la sta passando molto bene. Elga, infatti, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha rivelato cosa è successo e come stia adesso il suo uomo.

Quest’ultimo non sta affatto bene. La donna ha rivelato che la febbre non è altissima, tuttavia, sta mostrando sintomi quali dolori fortissimi ai muscoli. La Enardu ha rivelato di aver avuto anche lei più o meno gli stessi sintomi, pertanto, sa perfettamente quanto stia soffrendo Diego. Ad ogni modo, nel corso dei vari video, la dama si è voluta sfogare anche in merito ad un’altra questione.

Aggiornamento sulle condizioni di Daddi

Nel dettaglio, Elga ha detto di essere convinta che Diego Daddi abbia contratto il covid durante un matrimonio a cui i due hanno partecipato circa una settimana fa. In tale occasione, i due effettuarono il tampone molecolare proprio per stare sicuri. Purtroppo, però, non tutti devono essersi comportati in modo così ligio. Secondo il suo punto di vista, il problema sta nel fatto che i tamponi siano ancora a pagamento.

Ci sono persone che, purtroppo, non hanno la possibilità di spendere circa 100 euro per effettuare un tampone molecolare. Per tale ragione, vivono la loro vita normalmente come se nulla fosse. La donna ha rivelato che, secondo lei, essi dovrebbero essere gratis almeno per chi non ha possibilità economiche alte. All’indomani di questo sfogo, poi, Elga ha aggiornato sulle condizioni di salute di Diego. La dama ha detto che suo marito ha trascorso una notte turbolenta, ma adesso si sente leggermente meglio.