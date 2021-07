Oroscopo 14 luglio 2021: Gemelli molto attenti, Sagittario in balia delle emozioni

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 14 luglio denotano una giornata propositiva per i Vergine. Gli Acquario sono intolleranti, mentre i Bilancia riflessivi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Interessante momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle belle soddisfazioni in vista. Forse è giunto il momento di levare qualche sassolino dalla scarpa. Ad ogni modo, non gridate alla vittoria fino a quando non ne siete sicuri. Meglio essere cauti.

Toro. I rapporti interpersonali continuano ad essere burrascosi. Rispetto ai giorni precedenti, però, oggi c’è un miglioramento. L’Oroscopo del 14 luglio, infatti, vi invita a mantenere un certo equilibrio e a non perdere troppo in fretta la pazienza, specie con le persone care.

Gemelli. In questo periodo siete particolarmente razionali, forse fin troppo. Questo potrebbe portare alla nascita di problemi di diversa natura. In campo sentimentale dovete essere un po’ più intriganti, mentre dal punto di vista professionale non dovete perdere di vista i vostri obiettivi.

Cancro. Con la calma si ottiene sempre tutto. Siete particolarmente stressati, pertanto, oggi potrebbero nascere delle incomprensioni. Siate propositivi e pieni di spirito d’iniziativa sul lavoro. Se ci sono delle questioni in sospeso, è giunto il momento di risolverle. Meglio tardi che mai.

Leone. Le previsioni vi esortano ad agire. Oggi sarà una giornata molto interessante per molti di voi. Se siete intenzionati a risanare delle questioni irrisolte, ci sono ottime probabilità di riuscire nel vostro intento. Mantenete la calma e non siate troppo irruenti.

Vergine. Oggi sarà una giornata molto produttiva per voi. Cercate di svolgere la maggior parte delle faccende lavorative entro la mattina, in modo da lasciare il pomeriggio un po’ più libero per badare ad altre questioni. In campo sentimentale, invece, ci sono dei nodi da sciogliere.

Previsioni 14 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo non è il momento di prendere delle decisioni affrettate. Meglio che cvi fermiate un attimo a riflettere sul da farsi. Sia per quanto riguarda le faccende personali, sia quelle professionali, dovete necessariamente fare delle valutazioni. Ricordate di credere in voi stessi.

Scorpione. Buon momento per chiarirsi. Anche voi siete tra i segni in balia delle emozioni e questo non sempre è un vantaggio. Quando ci sono di mezzo delle faccende serie, infatti, è opportuno mostrare un certo contegno. Sul fronte amoroso, invece, sono favorite le relazioni stabili.

Sagittario. Giornata un po’ particolare per quanto riguarda le emozioni. L’Oroscopo del giorno 14 luglio vi invita a mantenere la calma. Oggi potrebbero sorgere delle divergenze inaspettate, anche con persone con le quali non avevate mai discusso. Cercate di non farvi prendere dal panico.

Capricorno. Non lasciate nulla al caso. Se volete cambiare attività, o state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, è opportuno mostrarsi quanto più razionali possibile. Non è il momento di lasciarsi andare troppo alle emozioni. Vivete penando al presente, tuttavia, non trascurate neppure i progetti e le ambizioni.

Acquario. Oggi non vi andrà nulla bene, molti di voi potrebbero mostrarsi particolarmente intolleranti nei confronti di alcune situazioni. Non siate troppo irruenti e manifestate con calma i vostri punti di vista. In amore non è più tempo di temporeggiare, bisogna prendere delle decisioni.

Pesci. Attenzione alla Luna leggermente dissonante. Oggi potreste essere più tesi del previsto, pertanto, forse è opportuno fermarsi un attimo. Quando vi trovate a vivere questo genere di situazioni, l’unica cosa da fare è tirare un freno a tutto e pensare in modo lungimirante.