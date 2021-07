Salta il matrimonio tra Speranza Capasso e Alberto Maritato, il triste annuncio: “Non si può…” (FOTO)

Speranza Capasso e Alberto Maritato hanno partecipato ad una precedente edizione di Temptation Island e in questo periodo si sarebbero dovuti unire in matrimonio. Dopo 17 anni di fidanzamento e tantissimi momenti di crisi e discussioni, i due avevano deciso di compiere il grande passo.

Purtroppo, però, le cose non stanno andando esattamente nel modo in cui i due si auguravano, pertanto, le nozze sono saltate. Alberto ha deciso di rispondere alle domande dei fan ed ha rivelato quali siano i problemi interni alla loro relazione.

Alberto confessa che il matrimonio è saltato

Tra le coppie più discusse delle passate edizioni di Temptation Island c’è, sicuramente, quella formata da Alberto e Speranza. I due hanno affrontato dei grossi problemi soprattutto durante la loro partecipazione al reality show di Canale 5. In tale occasione sono emerse delle problematiche alquanto gravi che, infatti, hanno spinto i due a lasciarsi. Dopo una certa insistenza da parte di lui, però, le cose sembravano essere tornate al loro posto.

I due, infatti, avevano addirittura preso la decisione di sposarsi. In queste ore, però, Alberto ha rivelato che il matrimonio con Speranza non ci sarà. Tra i due sono riaffiorati dei problemi di coppia molto gravi che gli impediscono di compiere un passo così importante. I fan, però, non si sono accontentati di queste risposte ed hanno chiesto al giovane di essere un po’ più esplicito.

I motivi della crisi con Speranza

A quel punto, allora, Alberto ha rivelato che il motivo per cui il matrimonio con Speranza è saltato risiede nei loro caratteri. Entrambi sono troppo simili per certi aspetti e questo li spinge a dare luogo a spasmodiche discussioni insopportabili. In particolar modo, il giovane ha detto che gli ultimi due anni sono stati parecchio difficili per lui, specie dal punto di vista professionale. A causa della pandemia, infatti, il suo settore è stato drasticamente compromesso.

Proprio per questo, quando tornava a casa sentiva il bisogno di stare bene e di distrarsi, invece, non è stato affatto così. Maritato, infatti, ha detto che le discussioni erano diventate estenuanti. Ad ogni modo, il rapporto tra loro non si è concluso, in quanto i due stanno continuando a sentirsi e a vedersi. Tuttavia, entrambi di comune accordo hanno scelto di sospendere i preparativi per il matrimonio in attesa che la situazione cambi.