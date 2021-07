Raffaella Mennoia svela clausole su Temptation Island: “Gli sequestriamo i cellulari, ma il problema è dopo…”

Le registrazioni di Temptation Island si sono, ormai, concluse da un po’ di tempo e Raffaella Mennoia ha svelato delle clausole molto interessanti in merito alle coppie. Nel corso di un’intervista, infatti, la caporedattrice ha rivelato quali sono alcuni vincoli contrattuali a cui i protagonisti sono vincolati.

Nello specifico, è partita dal momento in cui viene firmato il contratto, per poi arrivare alla parte conclusi8va, ovvero, quella in cui i membri lasciano il villaggio. Ebbene, la donna ha detto che è proprio quella la parte più difficile.

Le clausole contrattuali di Temptation Island

Durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, Raffaella Mennoia ha rivelato delle clausole contrattuali di Temptation Island. La caporedattrice ha rivelato che i vari concorrenti sono obbligati a mantenere il massimo riserbo nel momento in cui vengono scelti per partecipare al reality show. Nessuno, infatti, può fare delle confessioni in pubblico sulla questione. Inoltre, le coppie di fidanzati sono anche tenute a non mostrarsi insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata del programma.

La stessa cosa si verifica nel momento in cui un fidanzato o una fidanzata dovesse intraprendere una storia con una tentatrice o un tentatore. I concorrenti, dunque, sono davvero blindatissimi, pena delle severe sanzioni. Ad ogni modo, tra i vari momenti, la collaboratrice di Maria De Filippi ha detto che il più difficile avviene quando si consegnano i cellulari all’aeroporto prima di tornare a casa.

Il momento più difficile per Raffaella Mennoia

In particolar modo, Raffaella Mennoia ha detto che tra le clausole di Temptation Island c’è il fatto che i concorrenti non possono avere il cellulare. Nel momento in cui mettono piede nel villaggio, infatti, si separano da tali dispositivi elettronici. Da quel momento in poi non possono avere più contatti con l’esterno e neppure con i cameramen. Al termine dell’esperienza, poi, all’aeroporto la produzione provvede a riconsegnare i telefoni.

Ebbene, la parte più difficile è quella in quanto risulta molto difficile tenere sotto controllo i vari protagonisti ed evitare che possano lasciarsi sfuggire qualcosa di troppo. In molte occasioni, infatti, è capitato di conoscere in anticipo alcune questioni prima che le puntate venissero trasmesse. Questa, purtroppo, è una cosa davvero difficile da gestire per tutto il cast della conduttrice di Canale 5. In merito all’edizione di Temptation di quest’anno, la Mennoia non è sembrata completamente soddisfatta. Nello specifico, ha ammesso che sono accadute cose che avrebbe preferito evitare.