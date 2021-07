Andrea Zenga ferisce Rosalinda Cannavò: le battuta velenosa alla fidanzata

Rosalinda Cannavò ferita da una frecciatina di Andrea

Come tutti ben sanno domenica scorsa la Nazionale italiana di calcio ha vinto l’Europeo contro una tosta Inghilterra. Un trionfo che a distanza di giorni continua a far parlare tutti. Tra questi anche Rosalinda Cannavò che però ha precisato di non essere una grande esperta di calcio. Tuttavia ha approfittato della situazione per invitare tutti i suoi follower ad inseguire i propri sogni. Inoltre, sempre su Instagram ha fatto sapere che il fidanzato Andrea Zenga ultimamente parla solo di pallone.

Per tale ragione l’ex gieffino ha commentato in modo negativo il suo ultimo messaggio social: “Hai fatto una storia stamattina con gli aforismi su internet”. Ovviamente la 28enne messinese non è rimasta a guardare replicando a tono: “Non ho bisogno di copiare aforismi come te”. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto.

Botta e risposta social tra i due ex gieffini

Anche il fidanzato Andrea Zenga è rimasto impassibile alle parole di Rosalinda Cannavò. Per tale ragione l’agente immobiliare ha replicato in questo modo: “Sono cose che mi vengono proprio da dentro. Io non sono esperta di calcio e mi sento di dire queste queste cose”.

Attraverso delle Stories su Instagram l’ex gieffina siciliana ha detto che dalla vittoria degli europei da parte della Nazionale italiana ha tratto un insegnamento, ovvero quello di seguire i propri sogni. I due fidanzati sono andati avanti a stuzzicarsi in modo ironico sul noto social network. Poi l’attrice messinese ha ammesso di essere rimasta particolarmente colpita dalla performance dell’Italia.

Rosalinda Cannavò parte per la Sicilia

Sempre su Instagram, attraverso delle Stories Rosalinda Cannavò ha mostrato ai suoi follower una valigia enorme. Per caso è momento di vacanze? A quanto pare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è pronta per partire per la sua amata Sicilia.

Con molta probabilità la 28enne messinese scenderà giù insieme alla sua dolce metà, Andrea Zenga. Per caso vuole presentarlo alla sua famiglia? Staremo a vedere cosa condivideranno nei prossimi giorni i due ex gieffini.