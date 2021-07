Tu sì que vales, Belen Rodriguez sostituita da Giulia Stabile? Caos dietro le quinte

Giulia Stabile avvistata nel backstage di Tu sì que vales

Lunedì e martedì scorso presso lo studio 8 del centro Elios di Roma sono iniziate le registrazioni dell’ottava edizione di Tu sì que vales. Lo show andrà in autunno sempre su Canale 5 e il sabato sera. Grande assente Belen Rodriguez che in questi giorni ha messo al mondo la sua secondogenita Luna Marì, frutto del suo amore con l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese.

Stando ai primi rumors trapelati la modella argentina sarà presente nelle prossime puntate. Al posto della soubrette, clamorosamente potrebbe esserci una sorpresa che arriva direttamente da Amici di Maria De Filippi, ovvero la vincitrice Giulia Stabile. Adiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

Belen Rodriguez assente per via del parto

Come riportano alcuni siti internet, a quanto pare Giulia Stabile ,è stata avvistata dietro le quinte di Tu sì que vales. Non è escluso, dunque, che la ballerina e vincitrice della 20esima edizione di Amici faccia un’incursione sul palcoscenico, accanto agli altri due storici conduttori: Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Stando a coloro che sono vicini alla produzione, la fidanzata di Sangiovanni potrebbe mettersi alla prova alla conduzione dello show del sabato sera di Canale 5 dopo aver mostrato il suo talento come ballerina. Una situazione a tempo determinato in attesa del rientro dell’ex moglie di Stefano De Martino che dopo la nascita della sua secondogenita, avuta, è in lizza per condurre anche un altro programma televisivo.

Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez? Il rumor

Ora c’è a capire se quella di Giulia Stabile è una visita di cortesia, una sorpresa a Maria De Filippi e Rudy Zerbi, oppure è davvero la sostituta di Belen Rodriguez. Di sicuro la conduttrice pavese e produttrice dello show crede molto nelle capacità della vincitrice di Amici 20.

Prima ballerina nella storia del talent show ideato e condotto dalla De Filippi dopo anni di trionfi da parte di cantanti e danzatori maschi. A questo punto non rimane che attendere per avere ulteriori informazioni in tal senso.