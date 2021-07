Uomini e Donne, la scelta estrema di Roberta di Padua: proprio prima del suo compleanno

Roberta Di Padua si allontanata da Instagram

Ebbene sì, Roberta Di Padua ha deciso di fermarsi. La dama del Trono over di Uomini e Donne si è voluta prendere una pausa dai social network e dedicare più tempo a sé stessa. A renderlo noto è stata la stessa donna di Cassino che, attraverso delle Stories su Instagram ha comunicato la notizia ai follower che la seguono con tanto affetto.

Tutto questo a pochi giorni dal suo compleanno che Roberta non festeggerà al fianco di Riccardo Guarnieri, ormai divisi da qualche mese dopo la loro ultima partecipazione al parterre senior. Il persona trainer tarantino ha scelto la strada del silenzio e solo qualche ora fa dopo mesi di inattività si è mostrato su IG visibilmente dimagrito.

La storia naufragata con Riccardo Guarnieri

Roberta Di Padua, storica dama del dating show di Maria De Filippi sembra voler staccare la spina e dedicarsi esclusivamente a sé stessa. Dopo l’addio a Riccardo Guarnieri la dama di Cassino sembra aver accusato il colpo.

E a proposito di ex, il personal trainer pugliese nel frattempo, continua a sganciare delle bombe ed accuse molto forti nei confronti di della donna che ha frequentato per un paio di mesi lontano dalle telecamere. Sui vari social network il volto del Trono over di Uomini e Donne è stata accusata di voler cercare solo un po’ di visibilità su Instagram e questo potrebbe aver fatto storcere il naso a moltissimi suoi seguaci.

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne? Nel frattempo si allontana dai social

La stessa Roberta Di Padua su Instagram ha ammesso di avere un carattere abbastanza particolare. Ovvero fumantino e a tratti forte. Sarà per tale ragione che la dama frusinate che ha deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi? In tal senso per il momento c’è un velo di mistero, ma sembra quasi certo il suo allontanamento momentaneo dal Trono over di Uomini e Donne.

L’ex di Riccardo Guarnieri ha detto stop e ha annunciato anche di volersi fermare per un po’ di tempo con il suo account personale Instagram. Stop anche con le sponsorizzazioni come influencer, una vera inversione di tendenza che fa riflettere tutti coloro che la seguono.