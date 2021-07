Eros Ramazzotti beccato in love con Marta: la nuova fiamma ha 26 anni di differenza (FOTO)

Eros Ramazzotti pizzicato a Mykons insieme alla giovane Marta

Nel nuovo numero in edicola di Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, sono contenute delle foto che mostrano Eros Ramazzotti insieme alla sua nuova fiamma. Il cantante romano è stato pizzicato in vacanza in Grecia, a Mykonos, e dalle loro espressioni sembrano essere molto felici.

La ragazza in questione si chiama Marta e, come riporta la rivista prodotta da Mondadori, i due stanno insieme da qualche tempo. Purtroppo si hanno pochissime informazioni su di lei, ma a quanto pare è nata a Sassari nel 1999, quindi 26 anni più giovane di lui. Si è trasferita nella Capitale per studiare recitazione, infatti da tempo sta frequentando il Centro nazionale di Cinematografia.

Chi è Marta, la ragazza insieme al cantante romano?

Stando a dei rumors, l’amicizia speciale tra Marta ed Eros Ramazzotti sarebbe sbocciata su Instagram qualche mese fa. Dalla conoscenza social, poi, sarebbero passati a quella fisica. Il magazine diretto da Signorini, al momento impegnato alla ricerca del cast del GF Vip 6, grazie ai suoi paparazzi è riuscito a raggiungere i due in vacanza in Grecia.

Un momento felice per il cantante romano che recentemente al Corriere della Sera e a Radio Italia ha confessato di aver detto un sofferto no alla bella Monica Bellucci. I fotografi della nota rivista di gossip li ha beccati a Mykonos, dove stanno passando le vacanze estive assieme ai figli, alla tata e ad un’amica di famiglia. (Continua dopo la foto)

Vacanza di lusso per Eros Ramazzotti

Stando al periodico diretto da Alfonso Signorini, Eros Ramazzotti e Marta hanno un forte feeling, in poche parole una grande confidenza che tutto lascia pensare che tra loro ci potrebbe essere una storia in corso. Sempre secondo la rivista Chi sarebbero stati allo Scorpios, al Beach Club e successivamente anche in un ristorante di sushi del celebre Santa Marina.

In pratica si tratta di resort super lussuoso dove frequentemente si ritrovano attori e cantanti internazionali. Sta nascendo un nuovo amore tra i due? Si attendono informazioni da parte dei diretti interessati.