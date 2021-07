Guenda Goria, roba da matti col fidanzato Mirko: “Tutto in una Panda…”

Guenda Goria in giro per l’Italia insieme al fidanzato Mirko

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Guenda Goria quest’anno ha deciso di fare delle vacanze estive alternative, ovvero su è giù in giro per lo Stivale. “Con una Panda stiamo girando il Paese on the road”: ha fatto sapere la figlia di Maria Teresa Ruta in compagnia del fidanzato Mirko.

I due stanno insieme da qualche mese e recentemente hanno raccontato su RTL102.5 News le emozioni di un viaggio molto lungo e faticoso. La loro relazione sentimentale ha preso il via subito dopo il GF Vip 5 e fino ad oggi sembra che tra i due vada tutto a gonfie vele.

L’ex gieffina risponde alle domande di Fredella

Da settimane in rete si parla anche di una possibile partecipazione di Guenda Goria e Mirko Gancitano a Temptation Island, il reality show delle tentazioni al momento in onda su Canale 5. In collegamento con RTL102.5 News, l’ex gieffina di certo non si è sottratta alle domande del padrone di casa e ha risposto così: “Mi diverto molto a fare cose con Mirko, più lo conosco e più capisco che sarebbe una prova difficile perché molto difficile. Mi piacerebbe un’idea con lui in tv, un reality o Temptation Island Vip”. Poi la figlia di Maria Teresa ruta ha rimarcato così: “La coppia più curiosa? Valentina e Tommaso”.

Ma per i due neo fidanzati sarebbe un’impresa abbastanza ardua. infatti essendo siciliano Mirko è molto geloso. “Mi metterei alla prova”, ha ironizzato la ragazza che recentemente ha confessato di avere una patologia molto fastidiosa.

Guenda Goria pronta per un nuovo reality show?

Stando alle loro dichiarazioni e come la stessa ha raccontato a Pomeriggio cinque di Barbara D’Urso, il loro amore è diventato anche molto virale. Guenda Goria, nel frattempo, non esclude la possibilità di partecipare ad un nuovo reality show. Ancora una volta al Grande Fratello Vip?

Per il momento non se ne parla, ma non è escluso che lei la sua dolce metà Mirko Gancitano possano far parte dell’edizione 2021 di Pechino Express. Per adesso la coppia di innamorati si stanno godendo il nostro Bel Paese.