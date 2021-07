Rosalinda Cannavò, la confessione su Andrea Zenga: “Ha tanta paura…”

Andrea Zenga ha paura dell’aereo

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno deciso di trascorrere le vacanze estive in Sicilia. Per la prima volta i due innamorati hanno preso l’aereo diretto verso la terra natia della 28enne. Tuttavia, nella giornata di martedì a Milano la giornata non era per nulla bella, anzi addirittura ha pure grandinato facendo salire l’ansia all’agente immobiliare. Infatti, l’ex gieffino si è molto preoccupato per la situazione climatica e a farlo sapere è stata la fidanzata attraverso delle Stories su Instagram.

In pratica, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha prima detto che la sua dolce metà ha paura dell’aereo e successivamente lo ha mostrato in apprensione per via della forte grandinata. “Allora…Andrea ha paura dell’aereo…E la situazione attuale è che sta grandinando…”, ha detto l’attrice di Ares Film.

Rosalinda Cannavò tranquillizza il fidanzato

Oltre a Rosalinda Cannavò, anche Andrea Zenga ha realizzato una Storia su Instagram. In essa il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha fatto sapere ai follower di essere estremamente in apprensione nel prendere l’aero in quelle condizioni atmosferiche. “E’ da due anni che non prendo l’aereo, e proprio oggi doveva grandinare…”, ha detto l’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip mostrandosi sempre di più agitato.

“Ma non ci si può credere…”, ha continuato il personal trainer marchigiano. A quel punto è intervenuta la sua dolce metà rassicurandolo che ormai la tempesta è passata e il cielo si stava schiarendo: “Amore, ma il cielo è bello azzurro…Non mi preoccuperei fossi in te…”.

Andrea Zenga: l’ultimo allenamento prima delle abbuffate in Sicilia

Sempre su Instagram, Andrea Zenga ha condiviso una Storia nella quale ha informato i follower di aver fatto un duro allenamento in palestra in vista della partenza in Sicilia. Il motivo? L’ex gieffino è super convinto che una volta arrivato nella patria della sua fidanzata sgarrerà moltissimo sul cibo.

“Ultimo allenamento in vista della settimana di ‘sgarri’ in Sicilia…”, ha detto il ragazzo. Effettivamente la trinacria offre molte golosità sia dolci che salati, quindi difficilmente l’agente immobiliare rimarrà a guardare senza gustarle.