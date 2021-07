Tommaso Zorzi, la pesante ammssione: “Ho avuto paura, volevo morire”

Tommaso Zorzi impaurito al Luna Park

Dallo scorso fine settimana Tommaso Zorzi sta trascorrendo dei giorni di vacanza in Sicilia, nelle zone di Taormina, insieme al fidanzato Tommaso Stanzani. Naturalmente i due innamorati tengono sempre aggiornati i propri follower condividendo spesso dei contenuti sui loro canali social. Recentemente il rampollo meneghino ha postato una Storia su Instagram confidando a chi lo segue che la sera precedente è stato al Luna Park insieme all’ex allievo di Amici.

Fin qui nulla di strano se non fosse che l’influencer ha fatto sapere di essersi spaventato parecchio nel fare alcune giostre, ma in particolare la casa degli orrori. “Devo dire che sono molto pauroso…Abbiamo fatto la casa degli orrori e l’unico che urlava ero io…E poi in una giostra girante volevo morire…”, ha ammesso il 26enne che nonostante tutto si è divertito tanto, vincendo anche al tiro al bersaglio.

Il rampollo milanese invita i follower ad uscire senza cellulare

Sempre su Instagram, attraverso delle Stories dopo aver rivelato ai follower di aver avuto paura al Luna Park Tommaso Zorzi ha approfittato della situazione per dare dei consigli molto preziosi a tutti coloro che lo seguono.

In pratica, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 la sera in questione ha lasciato il suo smartphone a casa e si è divertito molto di più non avendolo dietro. Per questo motivo l’influencer si è sentito il dovere di dire: “Sono uscito e ho lasciato il telefono a casa…E devo dire che serve…Fatelo anche voi perché vi divertirete di più…”.

Tommaso Zorzi preso di mira dalle zanzare siciliane

Ma non è finita qui. Sempre sul noto social network Tommaso Zorzi ha fatto sapere che da quando è arrivato in Sicilia le zanzare non gli hanno dato tregua. Infatti, l’opinionista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi su Instagram ha mostrato i morsi che sono davvero grandi.

“Ma anche a voi quando vi pungono le zanzare vi vengono queste ‘cotolette’ qua? Le ho ovunque…”. ha tuonato il rampollo meneghino abbastanza triste per come lo stanno trattando questi insetti alquanto fastidiosi.