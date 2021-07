Matrimonio tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: le foto e i video dell’evento blindatissimo

Ieri, martedì 13 luglio, si è celebrato il matrimonio tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. I due avevano intenzione di convolare a nozze dando luogo ad un evento blindatissimo ma, purtroppo per loro, non è stato così.

In molti sono riusciti ad intercettarli e si sono recati all’esterno della Chiesa per assistere all’ingresso della sposa. Grazie a tutte queste persone siamo riusciti a recuperare diverse foto e video dell’evento.

Il ritardo di Federico Bernardeschi al matrimonio

Dopo aver vinto gli Europei 2020, altra gioia per Federico Bernardeschi, che ieri ha celebrato il matrimonio con Veronica Ciardi. Lei è nota al pubblico per aver partecipato ad una precedente edizione del Grande Fratello. Una volta terminata la sua esperienza nel reality show, la dama si è allontanata dai riflettori per tornare in auge grazie a queste tanto attese nozze. I due si sono sposati a Carrara tra la folla che ha accolto il calciatore come un eroe.

La Chiesa, infatti, era gremita di persone all’esterno, le quali non chiedevano altro che poter immortalare quel momento importantissimo. Chi era presente all’evento ha dichiarato che, stranamente, sia arrivata prima la sposa e poi lo sposo. Quest’ultimo, infatti, ha dato luogo ad un elegante ritardo di circa 40 minuti. Una volta arrivato, poi, ha fatto il suo ingresso trionfale nella struttura religiosa riparato dal supporto della security. Per quanto riguarda il suo look, esso ha spiazzato tutti.

Il look di Veronica Ciardi

Federico Bernardeschi ha indossato un completo grigio al matrimonio con Veronica Ciardi. La particolarità, però, sta nel fatto che, al di sotto della giacca, ha indossato una sorta di camice bianco più lungo. Il suo look ha lasciato tutti senza parole e, naturalmente, ha attirato anche parecchie critiche. Per quanto riguarda Veronica, invece, la dama ha subito dato nell’occhio soprattutto per la scelta di lasciare scoperti tutti i suoi tatuaggi.

Il suo abito, infatti, prevedeva un bustino a fascia, con tutte le spalle e le braccia scoperte. L’acconciatura, invece, era particolarmente sobria. Nello specifico, ha sfoggiato un semi raccolto morbido ed estremamente semplice. I due si sono svincolati dalla folla e sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore. La loro storia d’amore è nata nel 2016, malgrado alti e bassi, poi, sono riusciti a superare tutti i problemi fino ad unirsi in matrimonio.