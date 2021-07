Andrea Zelletta furioso, l’amaro sfogo: “Abbiamo il diritto di lavorare!”

Andrea Zelletta tuona sui social: il motivo

Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram Andrea Zelletta si è lasciato andare ad un amaro sfogo. Nello specifico, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, che recentemente è uscito con il suo nuovo singolo, ha riferito di trovarsi fermo perché al momento il Governo non ha preso nessuna decisione inerente alla riaperture delle discoteche. Lui essendo dj da oltre un anno e mezzo non mette in atto la sua professione.

Ma nelle ultime ore più persone che operano in tale settore hanno fatto sentire la propria voce perché sono rimasti contrariati dai festeggiamenti della Nazionale di Calcio italiana per via della vittoria degli Europei. Infatti, in quell’occasione sia a Roma che in altre città della Penisola migliaia di persone si sono riversate in piazza e strade per festeggiare una vittoria che mancava da oltre 50 anni. Per tale ragione l’ex gieffino ha tuonato così sui social: “Abbiamo bisogno di ripartire…abbiamo il diritto di lavorare!”.

La rabbia dell’ex tronista di Uomini e Donne

A quanto pare Andrea Zelletta è giunto al limite della sopportazione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 infatti, in questo ultimo periodo sta facendo di tutto per far decollare la sua carriera nel mondo della musica, tuttavia è un momento molto difficile in quel settore.

Il fidanzato di Natalia Paragoni ha il desiderio di esibirsi dal vivo, magari nelle discoteche come dj, ma al momento le regole per il contenimento del virus non glielo permettono. “Mi sono rotto il c***o del trattamento che ci stanno riservando”, ha tuonato l’ex tronista di Uomini e Donne asserendo che tale settore è quello che ne ha risentito di più in questa pandemia.

Andrea Zelletta indignato per il trattamento riservato alle discoteche

Essendo molto seguito sui social. Andrea Zelletta non ha parlato solo per sé stesso ma anche per tutti coloro che lavorano come lui nel settore della musica. infatti, in tanti non vedono loro di esibirsi in discoteca. “È inutile negarlo…se la stanno prendendo con le minoranze”, ha ammesso l’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5.

Nel frattempo l’ex gieffino si sta godendo la vicinanza della compagna Natalia Paragoni con la quale ha il desiderio di creare al più presto una famiglia con lei. E le nozze? A quanto pare la priorità per il momento è un figlio.