GF Vip, ex concorrente incinta lancia una frecciatina a Belen Rodriguez: Non voglio copiare nessuno” (FOTO)

Alessia Macari incinta del primo figlio

Da tempo Alessia Macari ha fatto perdere le sue tracce sul piccolo schermo. Si tratta della simpatica ‘Ciociara’ del game show Avanti un Altro e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza, dopo essersi allontanata dal mondo dello spettacolo, recentemente ha annunciato di essere incinta del primo figlio dopo le nozze col calciatore Oliver Kragl.

A disturbare, tra virgolette, la felicità della neo coppia, però, ci ha pensato Belen Rodriguez, alla quale l’ex gieffina sui social ha voluto lanciare una frecciatina velenosa. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Il matrimonio col calciatore del Benevento Oliver Kragl

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Alessia Macari ha scelto di allontanarsi dalla televisione , tranne qualche comparsata nel salotto di Barbara D’Urso. Ricordiamo che la ragazza ha raggiunto l’apice del successo grazie al suo ruolo di ‘Ciociara’ ad Avanti un Altro di paolo Bonolis. La soubrette si è sposata con Oliver Kragl, calciatore del Benevento, e il loro amore procede senza alcun intoppo.

Qualche tempo fa, la ragazza ha scoperto di essere incinta e ha raccontato al periodico diretto da Alfonso Signorini, le emozioni provate. “Una sera avevo delle sensazioni strane. Abbiamo fatto due test e niente: negativi. Qualche giorno dopo mi sono abbuffata di hamburger e patatine che adoro. Appena arrivata a casa ho vomitato tutto il cibo. Abbiamo fatto il terzo test ed era vero. Abbiamo pianto entrambi, anche se ero sotto shock per la felicità”, ha dichiarato l’ex gieffina.

La frecciatina di Alessia Macari e Belen Rodriguez

Al momento i due neo sposi non conoscono il sesso del nascituro, ma la cosa certa è ce avranno un po’ di difficoltà nella scelta del nome. Ad Alessia Macari, infatti, piacciono nomi che ricordano molto quelli dei figli di Belen Rodriguez, che giorni fa ha messo alla la seconda figlia Luna Marì.

“Se ci penso vorrei un maschietto mi piace Thiago anche se è stato usato un po’ troppo, sembra il diminutivo di Santiago. Se fosse una femmina il caos. Il nostro desister è quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen Rodriguez ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno”, ha fatto sapere l’ex gieffina rifilando una frecciatina velenosa alla modella sudamericana.