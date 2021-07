Andrea e Rosalinda fanno confessioni sui loro rapporti intimi: “Mi fa se**o, la preferisco con le culotte…”

In queste ore, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno fatto delle confessioni inaspettate in merito ai loro rapporti intimi. I due si sono lasciati scappare a rivelazioni davvero piccanti, che hanno lasciato di stucco i fan.

Nello specifico, Andrea ha raccontato quanto sia attratto dalla sua fidanzata. Lei, invece, è stata leggermente più pudica. Ad ogni modo, la loro storia sembra procedere a gonfie vele, sta di fatto che oggi si terranno anche le conoscenze ufficiali con la famiglia dell’ex gieffina.

Le confessioni di Andrea sui rapporti intimi

La storia d’amore tra Rosalinda e Andrea procede a gonfie vele, anche dal punto di vista dei rapporti intimi. Nel corso di una recente intervista, i due hanno rivelato dei retroscena davvero piccanti. Soprattutto Andrea, ha ammesso di essere pesantemente attratto dalla sua dama. La donna potrebbe presentarsi anche con il pigiamone della nonna, che riuscirebbe comunque ad attirare la sua attenzione.

In ogni caso, Andrea ha rivelato che, se proprio deve scegliere, preferisce quando la Cannavò indossa le culotte. Il giovane, inoltre, ha spiegato di aver sfruttato davvero fino in fondo i 35 mq di casa sua, in ogni angolo e in tutti i sensi. L’ex concorrente del GF Vip, dunque, ha ammesso che dopo soli 5 mesi di relazione è normalissimo che il desiderio e la passione siano alle stelle. Dovrebbe essere assurdo il contrario.

La conoscenza del papà di Rosalinda

Per quanto riguarda Rosalinda, invece, la dama è stata più reticente in merito ai dettagli inerenti i rapporti intimi con Andrea. L’attrice, infatti, si è soffermata un po’ di più sull’aspetto sentimentale. Nel dettaglio, ha rivelato in delle Instagram Stories che la storia con Zenga stia procedendo davvero a gonfie vele. Malgrado le malelingue, infatti, i due sono molto affiatati. Proprio quest’oggi, poi, Andrea dovrà affrontare una “prova” molto importante, ovvero, la conoscenza del padre di Rosalinda.

I due, infatti, si sono recati in Sicilia per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia di lei. In tale occasione, i due ufficializzeranno il loro fidanzamento proprio come si faceva un tempo. Ad ogni modo, anche se i due non si conoscono ancora di persona, Rosalinda ha rivelato che suo padre apprezza moltissimo i8l suo fidanzato, pertanto, pare proprio che non dovrebbero esserci problemi in merito.