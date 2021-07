Rosalinda Cannavò attacca Dayane Mello: “Mi ha baciato fortissimo, io mi sono irrigidita” (FOTO)

Di recente, Rosalinda Cannavò ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle amare confessioni su Dayane Mello. L’attrice è apparsa piuttosto infastidita dal comportamento di quella che al GF Vip sembrava essere la persona più importante per lei.

Nello specifico, la Cannavò ha rivelato che la sua ex compagna d’avventura abbia provato a baciarla, lasciandola assolutamente di stucco. La sua reazione, infatti, è stata completamente diversa rispetto a quanto accadeva nel reality show. Vediamo cosa è emerso.

L’intervista di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è tornata a parlare della sua amicizia strana con Dayane Mello. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, le due dame si erano profondamente allontanate. Dopo un po’ di tempo, però, c’è stato un riavvicinamento molto gradito. In particolare, tutto è accaduto in occasione di uno shooting fotografico. Dayane, infatti, ha deciso di coinvolgere la sua amica in una campagna pubblicitaria e questo ha fatto sì che le due si ritrovassero. Ad ogni modo, in quell’occasione pare sia successo qualcosa di inaspettato.

La Cannavò ha raccontato che, quando le due si sono incontrate, Dayane si è avvicinata a lei e le ha dato un bacio sulle labbra molto passionale. L’attrice ha ammesso di essere rimasta senza parole e di essersi irrigidita. Rosalinda, poi, ha chiarito il motivo del suo comportamento così freddo. La dama ha spiegato che non si aspettava un simile atteggiamento da parte dell’ex coinquilina. (Continua dopo la foto)

Il gesto di freddezza verso Dayane Mello

Una volta terminato il reality show, infatti, le due protagoniste si erano allontanate parecchio e non erano più solite scambiarsi questo genere di effusioni. Ad ogni modo, in seguito Rosalinda Cannavò ha ammesso di aver agito in questo modo nei confronti di Dayane Mello perché non ha intenzione di illudere nessuno. La modella per lei resta semplicemente un’amica, in quanto non nutre nessun tipo di sentimento diverso per lei.

Inoltre, ci ha tenuto a porre l’accento sul fatto che, almeno per lei, tra loro c’è solo amicizia. Queste parole hanno fatto trapelare una punta di astio e di risentimento da parte della compagna di Andrea Zenga. Per il momento, la Mello non ha replicato alle parole della sua amica. Non ci resta che attendere per capire se avrà qualcosa da puntualizzare in merito oppure no.