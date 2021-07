Antonella Fiordelisi torna a pungere Elisabetta Gregoraci: “Mi ha insultato, io sono bella e giovane, però…”

In una recente intervista, Antonella Fiordelisi è tornata a pungere Elisabetta Gregoraci. Stavolta l’ex di Francesco Chiofalo è stata raggiunta dal Corriere del Mezzogiorno e non ha perso occasione per tirare in ballo i vecchi dissapori con la sho9wgirl.

Nello specifico, la dama è tornata sulla questione inerente la presunta aggressione avvenuta dietro le quinte di Scherzi a parte, lite smentita dalla Gregoraci. Vediamo cosa è emerso.

La nuova stoccata di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha lanciato una nuova stoccata ad Elisabetta Gregoraci. In particolare, la dama ha rivangato una questione risalente a qualche mese fa, ovvero, quella inerente la presunta lite avvenuta dietro le quinte di un programma Mediaset con l’ex di Briatore. Quest’ultima avrebbe “aggredito” la sua interlocutrice in quanto colta da un raptus di gelosia dovuto al fatto che Flavio le avesse messo dei like al di sotto di alcune foto. Elisabetta ha sempre smentito questa versione dei fatti, ma la Fiordelisi ha scelto di rincarare la dose.

Quest’ultima, infatti, non solo ha voluto ribadire di essere stata vittima di quanto accaduto, ma si è anche soffermata su un altro aspetto. Nel dettaglio, Antonella ha detto di essere perfettamente consapevole di essere una ragazza giovane e bella, pertanto, non ha nessuna colpa se il noto imprenditore le abbia messo dei mi piace ad alcune foto. Tali parole sono sembrate una velenosa frecciatina nei confronti della showgirl.

La reazione di Elisabetta Gregoraci

Successivamente, poi, la protagonista dell’intervista ha detto che, per fortuna, è anche una persona molto forte, pertanto, è perfettamente in grado di andare avanti nonostante questi commenti piuttosto sgradevoli. In merito al resto, invece, Antonella ha spiegato che presto tornerà in televisione. In particolare, pare che da settembre sarà protagonista di uno show, probabile che si tratti proprio di Scherzi a parte, tuttavia, non ha potuto fare nessuno spoiler.

Per quanto riguarda Elisabetta Gregoraci, invece, la donna ha preferito non replicare minimamente a queste ulteriori insinuazioni da parte di Antonella Fiordelisi. La showgirl, infatti, sta pubblicando sui social solo i suoi grandi successi con Battiti live. Le prime messe in onda stanno dando delle soddisfazioni immense a tutta la squadra. La donna, quindi, non ha nessuna intenzione di perdere tempo alimentando queste futili polemiche. Ad ogni modo, considerando che l’intervista è piuttosto recente, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi.