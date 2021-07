Belen Rodriguez, il fidanzato Antonino Spinalbese verso Pekin Express in coppia col padre suocero

Antonino Spinalbese a Pechin Express col suocero

Come tutti ben sanno qualche giorno fa Antonino Spinalbese è diventato padre per la prima volta. Infatti, la sua compagna Belen Rodriguez ha messo al mondo la loro piccolina Luna Marì. Tuttavia, tra qualche settimana l’ex parrucchiere potrebbe allontanarsi dalla neonata per partecipare insieme al suocero, Gustavo Rodriguez, alla prima edizione di Pekin Express in onda su Sky.

A diffondere la notizia ci ha pensato Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Tale voce è tutt’altro che infondata visto che sembra che in questa nuova edizione la produzione del reality show, ex Rai Due, abbia deciso di cacciare i soldi per avere nel cast nomi di punta e sulla cresta dell’onda.

Lo scoop del settimanale Chi

Nel nuovo numero in edicola del settimanale Chi, riguardo la prima edizione targata Sky di Pechin Express si legge: “Antonino ha conquistato tutti. Da Santiago a Gustavo, il papà di Belen (si dice che a ottobre possano partire insieme per Pekin Express trasmesso da Sky), ma soprattutto ha conquistato lei”.

A quanto pare nel cast non sarà presente Arisa che, nonostante i 200 mila euro proposti dalla produzione per partecipare, la cantante ha rifiutato preferendo rimane ad Amici. Stando alle ultime indiscrezioni, però, una delle coppie in gara sarebbe un duo nato a L’Isola dei Famosi. Si tratta del vincitore di quell’edizione con il rappresentante di Saranno Isolani, ossia Nino Formicola, il Gaspare di Zuzurro e Gaspare, e Franco Terlizzi.

Il percorso della prima edizione di Pekin Express

Stando a quanto riportato dal noto portale web TvBlog nella mattinata di mercoledì, sarebbe stato scelto il percorso della nuova edizione di Pekin Express: Israele, Giordania e Dubai.

“Per quel che riguarda il percorso pare quasi certo che la carovana di Pekin Express e dei suoi concorrenti attraverserà Israele, Giordania. Per poi approdare a Dubai, capitale dell’omonimo Emirato Arabo. Questa serie di Pekin Express verrà registrata nel prossimo autunno, precisamente fra ottobre e novembre 2021. Mentre la messa in onda dovrebbe avvenire fra la fine del prossimo inverno e l’inizio della primavera 2022”, si legge sul popolare sito internet.