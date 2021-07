Ascensori dell’ospedale disattivati causa Belen Rodriguez: polemica dopo la nascita di Luna Marì

La modella argentina ha messo al mondo la piccola Luna Marì

Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha messo al mondo la sua secondogenita Luna Marì. La soubrette argentina ha scelto una clinica di Padova per metterla la mondo. Ma a quanto pare in quei momenti gli ascensori dell’ospedale sono andati in tilt.

Infatti la struttura in questione ha dovuto fare i conti anche con la folla, il caos e la gente. Praticamente è accaduto di tutto quando è arrivata l’ex moglie di Stefano De Martino per il parto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Bloccati gli ascensori per il terzo piano causa Belen

In pratica, all’Ospedale Giustinianeo di Padova tantissimi fan e curiosi, pazienti e follower della modella argentina si sono fatti vivi per vedere da vicino Belen Rodriguez e il suo giovane compagno, Antonino Spinalbese. Ad un certo punto è apparsa una scritta davvero particolare: “Causa Belen e fino a nuovo ordine i pulsanti del piano 3° degli ascensori 4 e 7 sono stati disabilitati”.

Pare che non sia un’invenzione ma la pura verità. Un modo, in poche parole, per dire a tutti di non disturbare senza arrivare al terzo piano dove era ricoverata la conduttrice di Tu sì que vales. Ovviamente si tratta di qualcosa senza precedenti che ha scatenato una serie di polemiche. Al momento, però, non si riesce a capire se l’iordine di servizio, affisso vicino agli ascensori, sia stato firmato dal personale o dalla direzione della clinica veneta. Inoltre, non è chiaro se l’intero terzo piano dell’ospedale sia stato chiuso ed interdetto a tutti.

Belen Rodriguez e famiglia in una villa a Rovigo

Nel frattempo, pare che la neo mamma Belen Rodriguez si sia spostata a Rovigo per la degenza. Quest’anno tutti i Rodriguez rinunciano alla consueta vacanza ad Ibiza, trasferendosi in una grande villa con piscina nel nostro Bel Paese.

Ed è proprio in questo posto meraviglioso che la soubrette sudamericana si sta ritagliando un po’ di meritato relax dopo la nascita della sua secondogenita Luna Marì. Naturalmente oltre ai genitori e familiari di lei è presente l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese, che circa un anno fa ha sconvolto in bene la vita della conduttrice Mediaset.