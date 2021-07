Michelle Hunziker, il drammatico ricordo: “Cercava di sfondare la porta col coltello in mano”

Michelle Hunziker e i primi giorni vissuti a Milano

Nelle ultime ore Michelle Hinziker era in vena di confessioni. Infatti, la soubrette svizzera al momento in onda in replica con All Together Now, ha rivelato di aver vissuto anche lei alcune situazioni terribili in passato. In episodio risale quando si è trasferita per la prima volta a Milano.

In quel periodo l’ex moglie di Eros Ramazzotti abitava in un monolocale al piano terra vicino ad un cinema per adulti. Una sera, la madre di Aurora ha raccontato di essere stata seguita da un uomo che voleva entrare nel suo appartamento. “Cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse ad entrare”, ha riferito la conduttrice di Striscia la Notizia.

La soubrette svizzera e la sua carriera senza sotterfugi

Ma non è finita qui. Infatti, Michelle Hunziker ha spiegato anche che per quanto riguarda gli inizi della sua carriera nel mondo dello spettacolo non ha avuto vita facile. La soubrette elvetica ha rivelato di aver ricevuto proposte indecenti e ricatti in cambio di ingaggi.

“Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in nessuna trappola”, ha asserito la moglie di Tomaso Trussardi. Infatti quest’ultima è molto orgogliosa del fatto che qualunque traguardo è riuscita a conquistare se l’è ampiamente meritato senza ricorrere a raccomandazioni.

Michelle Hunziker ricorda le cadute con i pattini e la malattia della figlia

La conduttrice svizzera ha ricordato anche una cosa che ancora oggi detesta con tutta sé stessa. “Vi faccio una confessione… Io ho sempre detestato andare nei mezzi pubblici, ovunque, anche negli aerei con le persone che stanno male”, ha confessato Michelle Hunziker. Poi ha ricordato la sua infanzia con l’amico Adrian.

In pratica, quest’ultimo e la madre di Aurora Ramazzotti correvano con i pattini a rotelle, in particolare nei supermercati e ovviamente non mancavano le cadute tanto che la stessa conduttrice elvetica ha ammesso che ancora oggi porta le cicatrici sulle ginocchia a causa dei numerosi colpi ricevuti. In conclusione la donna ha raccontato pure della malattia che ha colpito la figlia Aurora col Covid. “Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi”, ha asserito la professionista Mediaset.