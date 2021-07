Barbara D’Urso, la foto sexy in barca e i fan sconvolti: “Ma cosa hai lì sotto?”

Barbara D’Urso in relax in attesa di tornare in televisione

Prima di tornare sul piccolo schermo ma con un ruolo notevolmente ridotto, Barbara D’Urso si sta godendo le vacanze. Carmelita è reduce da una ricca stagione televisiva che l’ha vista impegnata su tre fronti, ovvero Live Non è la D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica. La professionista napoletana nonostante sia in fase di relax e sempre attiva sui social e tiene i follower aggiornati sulle sue esperienze estive.

Ad esempio, qualche giorno fa Lady Cologno ha condiviso un post che mostra una serie di foto sexy mentre si trova in barca in Costiera Amalfitana. La presentatrice partenopea era in compagnia di alcuni amici tra cui Enzo Miccio. Lei e il noto wedding planner sono stati paparazzati anche nel piccolo borgo marinaro di Cetara. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto di recente.

La conduttrice napoletana condivide una foto molto sexy su Instagram

Nel contenuto social in questione, condivisa con i quasi tre milioni di follower su Instagram, Barbara D’Urso si è mostrata in costume, con un bikini che mette in risalto il décolleté prosperoso, un copricostume calato sulle spalle e degli strani copri-piedi realizzati all’uncinetto. Ad accompagnare lo scatto la seguente didascalia: “Il mare è di chi resta dopo il tramonto”. E l’immancabile hashtag finale “#mare”. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto di Carmelita

Come era prevedibile, i tantissimi follower hanno immediatamente commentato la foto sensuale di Barbara D’Urso. Eccone alcuni: “Sei stupenda, sembri una ragazzina”. Qualcuno ha scritto: “Supersexy”. Ma in tanti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio inatteso: “Ma cosa hai messo ai piedi?”.

E ancora: “Cosa sono quei copri-piedi?”. Ma c’è anche chi ci ha ironizzato scrivendo: “Ti sei messa le mascherine sui piedi?”. Resta il fatto che il contenuto postato su IG in pochissimo tempo e diventato virale facendo il pienone di reazioni e cuoricini rossi.