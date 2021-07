Fariba Tehrani sta male: “La mia amica si è spaventata, domandandomi che malattia fosse”

Fariba Tehrani mostra dei segni sulle gambe: l’amica le chiede che malattia fosse

Dopo la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 15 Fariba Tehrani è diventato una donna super attiva sui social. Infatti, quotidianamente la madre di Giulia Salemi posta delle Stories su Instagram tenendo sempre aggiornati i suoi numerosi follower. Ad esempio, nelle ultime ore l’ex naufraga ha postato una foto dove ha mostrato le sue gambe ferite.

Ovviamente tutti coloro che la seguono si sono preoccupati, tra essi ance una sua cara amica che immediatamente le ha chiesto che patologia fosse. “Allora amici…La mia amica è venuta a trovarmi…E quando ha visto tutti questi segni si è spaventata domandandomi che malattia fosse…”, ha fatto sapere l’estetista persiana. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato.

La precisazione della madre di Giulia Salemi

Subito dopo, sempre su Instagram l’ex naufraga Fariba Tehrani ha voluto fare una precisazione su questi segni sulle sue gambe. In pratica, la madre di Giulia Salemi ha fatto sapere che tale ferite non sono una malattia ma sono solo i segni che si è fatta durante la sua permanenza in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021.

A tal proposito la donna giorni fa ha detto che inizialmente era convinta che la conduttrice Ilary Blasi l’avesse con lei. “Questi segni alle gambe sono le ferite che mi sono fatta all’Isola…Lì non stavo mai ferma…Continuavo sempre a fare qualsiasi cosa…”, ha sottolineato Fariba dicendo anche che ora si notano di più per via dell’abbronzatura.

Fariba Tehrani e la ferita vistosa sulla coscia

Sempre con delle Stories su Instagram, Fariba Tehrani ha mostrato a tutti i suoi follower una ferita che che purtroppo non è più guarita. Per questo motivo l’ex concorrente della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ha detto di essere abbastanza preoccupata perché ad oggi non ha trovato nessuna soluzione in tal senso.

“Adesso è cresciuta addirittura la carne in eccesso attorno a questa ferita…Un disastro…”, ha detto la madre di Giulia Salemi asserendo che il taglio si trova nella coscia. Riuscirà a trovare una soluzione prima o poi? Staremo a vedere.