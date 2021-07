Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono lasciati? Lei chiarische: “Sono tornata a Roma…”

Chiara Rabbi e Davide Donadei sono in crisi? Lei smentisce tutto

Qualche mese fa al Trono classico di Uomini e Donne si è formata una nuova coppia, ovvero quella formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi. E proprio quest’ultima dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi è molto attiva sul suo profilo Instagram postando quasi tutti i giorni delle Stories per tenere aggiornati i follower. Nelle ultime ore in rete si è diffusa la notizia che i due si sarebbero lasciati. Cosa c’è di vero?

Ricordiamo che l’ex corteggiatrice sin dal giorno della scelta non si è mai distaccato dalla persona che ama. Quindi, il suo viaggio in solitudine verso la Capitale ha fatto sospettare i fan della coppia. Per tale ragione la ragazza ha voluto fare chiarezza sul social: “Sono tornata a Roma per mille motivi diversi, ma io e Davide stiamo ancora insieme e non ci siamo lasciati”. La Rabbi infatti è stata a Roma per un solo giorno per poi tornare in Puglia dalla sua dolce metà.

L’ex corteggiatrice presa di mira dagli haters

I questi mesi, Chiara Rabbi e Davide Donadei ha dovuto fare i conti con i cosiddetti leoni da tastiera che, senza un motivo, valido spesso si sono scagliati contro di loro. Ad esempio, nelle ultime ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata criticata e accusata di essere mantenuta economicamente dal fidanzato.

Ovviamente così non è visto che la ragazza lavora nel ristorante che l’ex tronista ha in Puglia. Per tale ragione la giovane ha voluto replicare su Instagram, dichiarando: “Che pesantezza, non parlate se non sapete”.

Chiara Rabbi e Davide Donadei e l’amicizia con Matteo Ranieri

Oltre ad aver trovato l’amore, Chiara Rabbi e Davide Donadei nel dating show Uomini e Donne hanno travato pure l’amicizia. Infatti, i due ragazzi hanno avuto modo di stringere un particolare legame con Matteo Ranieri, la scelta di Sophie Codegoni.

Ovviamente, come tutti ben sanno l’ex corteggiatore non sta più con la 19enne che pare stia insieme a Fabrizio Corona. Tempo fa Chiara, Davide e Matteo si sono riuniti e si sono promessi di rivedersi prima che l’estate 2021 termini. Trascorreranno una vacanza insieme o solo un giorno per parlare di quanto accaduto? Staremo a vedere.