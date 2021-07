Marco Bocci e Laura Chiatti si sono lasciati davvero? Nuove indiscrezioni: “C’entra una collega” (FOTO)

Sono settimane che non si fa altro che parlare della possibile crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti. Con il passare dei giorni si sono susseguite diverse indiscrezioni a riguardo, ma di recente sono trapelate informazioni piuttosto preoccupanti.

Nello specifico, pare che i due abbiano smesso di seguirsi sui social e non solo. Laura pare abbia rimosso anche le foto i compagnia di suo marito. A rendere ancor più intricata la vicenda, poi, è stata una recente segnalazione inerente una collega dell’attore.

Storia al capolinea per Marco e Laura

La storia d’amore tra Laura Chiatti e Marco Bocci sembra sia giunta al capolinea. I due si stanno comportando in modo piuttosto bizzarro sui social. Alcuni fan più attenti, infatti, hanno subito notato che l’attore ha tolto il segui a sua moglie. Questo è già di per sé un gesto parecchio strano. Tuttavia, a complicare ulteriormente le cose è stato un gesto della Chiatti. La dama, infatti, ha rimosso dal suo account anche l’ultima foto in cui appare in compagnia di Marco.

I fan hanno cominciato a farsi delle domande e, a quanto pare, in queste ore sono cominciate ad arrivare delle risposte. Un utente, follower di Amedeo Venza, ha riportato una segnalazione davvero molto intrigante. A quanto pare, il rapporto9 tra i due potrebbe essere giunto al capolinea a causa di una collega di Marco. La dama pare abbia dato luogo a comportamenti un po’ sgradevoli che non sono stati affatto apprezzati da Laura.

Il presunto astio tra la Chiatti e una collega di Bocci

Nello specifico, la donna in questione, di cui almeno per adesso non è trapelata l’identità, pare abbia messo un po’ troppi like e commenti al di sotto delle foto dell’attore. Tale atteggiamento avrebbe portato la moglie dell’attore a contattarla in privato e tramite commenti e ad invitarla a stare alla larga. Dopo tale gesto, tutti i commenti della donna sono spariti dal profilo dell’uomo.

Successivamente a ciò, Marco Bocci e Laura Chiatti pare abbiano raggiunto un punto di non ritorno. Almeno per il momento, però, nessuno dei diretti interessati è voluto intervenire sulla vicenda. Entrambi stanno adoperando i loro rispettivi profili Instagram solamente per condividere momenti di vita quotidiana ed episodi divertenti. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità in merito.