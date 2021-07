Isola, Matteo Diamante e il retroscena sul cibo: “Emanuela Tittocchia? Mi dava il suo…”

Matteo Diamante fa una rivelazione su Emanuela Tittocchia

Nonostante siano passati quasi due mesi al termine della 15 esima edizione de L’Isola dei Famosi, ex protagonisti continuano a frequentarsi fuori. Tra questi ci cono Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante che nel reality show sono entrati in un secondo tempo insieme ad altri due concorrenti. E proprio l’attrice di Centrovetrine dopo essere stata eliminata dal gioco ha sempre fatto il tifo per l’ex Pupo.

Nelle ultime ore il ragazzo si è mostrato in spiaggia insieme all’opinionista di Mattino 5 e in quel frangente il genovese ha svelato un retroscena accaduto in Honduras. “Ragazzi devo svelarvi un segreto. All’isola Emanuela Tittocchia mi dava la sua parte di riso“, ha fatto sapere l’influencer ligure. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato l’ex concorrente di Love Island.

I due ex naufraghi passano insieme un giorno al mare

L’esperienza in comune in Honduras per L’Isola dei Famosi 15 ha rafforzato il rapporto tra Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante. Infatti, i due ex naufraghi recentemente si sono mostrati insieme al mare mentre si rilassavano e si divertivano.

In una delle Stories di Instagram, dopo aver svelato che l’attrice le dava ogni giorno una parte del suo riso l’ex Pupo ha fatto un’altra confessione riguardante la loro esperienza nel reality show di Canale 5. “Tutti si incazzavano. Me la dava solo a me”, ha detto il giovane ligure. A quel punto l’ex protagonista di Centovetrine ha replicato così: “Ah finalmente lo dice!”.

Mattero Diamante ironizza con Emanuela Tittocchia

Sempre su Instagram, attraverso delle Stories si vede Matteo Diamante che insieme alla compagna d’avventura Emanuela Tittocchia ha detto: “Tra l’altro vorrei invitarla a cena e pagherò con il bancomat, quindi se c’è qualche ristorante che mi vuole invitare!”.

Subito dopo, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 15 mostrandosi su Instagram insieme all’attrice, ironizzando ha fatto la seguente battuta: “Io e la Tittocchia sulla sabbia incredibile! Sull’Isola non c’erano gli ombrelloni. Vabbè mangiamoci la sabbia anche qua!“.