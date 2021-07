Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in crisi? “Qualcosa stanno tramando” ecco che succede (FOTO)

In queste ore sul web si stanno susseguendo delle notizie inerenti una presunta crisi tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. A far sorgere questo dubbio sono stati alcuni utenti del web, i quali hanno notato un comportamento piuttosto strano da parte dei due.

Nel dettaglio, sembrerebbe che la coppia non si mostri sui social insieme da un po’ di giorni. Lei è a Gardaland, mentre lui è con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Scopriamo, dunque, cosa potrebbe essere accaduto.

Gli indizi sulla presunta crisi tra Natalia e Andrea

C’è davvero crisi tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta? Alcuni utenti del web hanno notato che la coppia è un po’ più assente del solito dai social. Inoltre, ad acuire ulteriormente i sospetti verso questa direzione è il fatto che i due stanno trascorrendo delle vacanze separate. Natalia è a Gardaland insieme ad Awed e ad alcuni amici, mentre lui è con il suo cagnolino e Francesco Oppini. In molti, dunque, si stanno domandando per quale ragione i due non abbiano deciso di trascorrere insieme questi giorni.

L’influencer Deianira Marzano ha affrontato la vicenda, riportando la segnalazione di alcuni fan. La donna si è limitata a dire che qualcosa di strano, effettivamente, potrebbe esserci. Secondo il suo punto di vista, però, quella tra i due ex volti di Uomini e Donne non sarebbe una rottura, ma semplicemente un tentativo di generare un po’ di sgomento sui social in modo da far parlare di sé. (Continua dopo la foto)

La Paragoni fa chiarezza sulla situazione con Zelletta

Deianira, dunque, ritiene che la crisi tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, in realtà, non ci sia realmente. Qualcosa di strano, però, i due starebbero combinando. Dopo la diffusione di questi gossip, però, ci ha pensato l’ex corteggiatrice del talk show pomeridiano a fare un po’ di chiarezza. La dama, infatti, dopo aver trascorso un’intera e divertente giornata alle giostre di Gardaland, ha pubblicato uno scatto in cui appare finalmente in compagnia del suo amato.

Nella foto in questione, Andrea dà un tenero bacio alla sua compagna. Quest’ultima sorride serena e felice. In aggiunta, poi è presente anche una breve didascalia in cui lei ha ribadito il concetto che Zelletta fosse solo suo. A rendere maggiormente esplicito il concetto, poi, la ragazza ha aggiunto anche un cuore rosso. La crisi, dunque, sembra essere scongiurata.