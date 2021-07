Maria De Filippi stravolge il trono classico di Uomini e Donne: “Voglio al vita vera” l’inaspettata richiesta

Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha fatto degli spoiler in merito alla prossima edizione del trono classico di Uomini e Donne. La conduttrice è apparsa piuttosto stanca di alcune dinamiche che si verificano nella sua trasmissione

Per tale ragione, ha deciso di apportare delle modifiche alquanto interessanti a partire dal prossimo autunno. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato e quale sia stata la reazione del web.

I cambiamenti di Maria De Filippi al trono classico

Nel corso di una recente intervista, Maria De Filippi ha spiegato di voler apportare dei cambiamenti al trono classico di Uomini e Donne. La donna ha ammesso di non tollerare più certe situazioni che si vengono spesso a creare all’interno del talk show. In particolar modo, la conduttrice si è soffermata sulla scelta dei tronista. Dalla prossima stagione, infatti, ha intenzione di selezionare qualcuno che faccia di professione l’elettricista sui tetti delle case.

Il motivo di queste parole risiede nel fatto che la De Filippi vorrebbe portare in tv la vita vera. La protagonista ha rivelato di essere stanca di assistere ai soliti troni caratterizzati da persone che non hanno altra ambizione se non quella di diventare influencer dei social. Proprio per tale ragione, il suo desiderio sarebbe quello di trovare qualcuno che sia completamente estraneo a questo mondo.

La reazione dei telespettatori di Uomini e Donne

Tale scelta dovrebbe contribuire a rendere maggiormente genuini i contenuti proposti. Ad ogni modo, questo potrebbe non essere l’unico stravolgimento che Maria De Filippi ha intenzione di apportare al trono classico di Uomini e Donne. Ricordiamo, infatti, che la presentatrice ha sempre dichiarato di stancarsi facilmente delle cose e delle situazioni, pertanto, è sempre alla ricerca di novità.

In ogni caso, il popolo del web ha reagito in modo piuttosto scettico a queste dichiarazioni. L’influencer Amedeo Venza, ad esempio, ha detto che la scelta della conduttrice lascia il tempo che trova. Anche nel caso in cui dovesse scegliere persone estremamente comuni e umili per il suo programma, una volta raggiunta un po’ di notorietà, anche questi individui finiranno per lasciare il proprio umile lavoro per divenire influencer. La fama, la popolarità e i soldi facili, purtroppo, spingono le persone a cambiare completamente il loro modo di essere e le loro vite.