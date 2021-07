Andrea Zenga riceve una proposta indecente: “Io ho voglia, poi vedi tu…” la reazione di Rosalinda (FOTO)

In queste ore, Andrea Zenga ha ricevuto una proposta indecente da parte di una donna. Il messaggio in questione, però, è stato intercettato da Rosalinda, la quale ha dato immediatamente di matto.

La donna, da buona sicula quale è, ha preso possesso del cellulare del suo fidanzato per scoprire chi fosse il mittente. Una volta appurata la vicenda, la dama ha deciso di divulgare tutto sui social. Vediamo cosa è successo.

La proposta indecente di Andrea Zenga

Andrea Zenga ha ricevuto una proposta indecente da una donna misteriosa. Nello specifico, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip0 ha ricevuto una mail all’interno della quale era contenuto il messaggio di una donna parecchio spigliata. La persona in questione si è presentata e si è dipinta come una persona estremamente intenzionata ad avere dei rapporti intimi con lui. I toni e i termini adoperati, chiaramente, sono stati piuttosto spinti. Ad ogni modo, come già anticipato, tale messaggio è stato subito colto dalla Cannavò.

La dama ha aperto la mail ed ha mostrato a tutta la community di Instagram il contenuto del messaggio. Rosalinda è rimasta senza parole dinanzi l’essere così spregiudicata da parte della persona in questione. La donna in questione ha salutato il suo interlocutore virtuale dicendo di aspettare con ansia una sua risposta. Nel caso in cui essa dovesse essere positiva, lei sarà pronta a soddisfare tutte le sue richieste. (Continua dopo la foto)

La reazione di Rosalinda Cannavò

Rosalinda ha commentato in modo piuttosto divertito la proposta indecente ricevuta dal suo fidanzato Andrea Zenga. La ragazza ha detto che, dato che in questi gironi stanno circolando in giro delle notizie piuttosto pesanti sul suo conto, almeno in questo modo è riuscita a farsi una risata. Ricordiamo che la coppia sta vivendo un momento molto importante. In questi giorni, infatti, Zenga si trova nella città natale di Rosalinda per poter conoscere ufficialmente la famiglia di lei.

I due hanno approfittato di un matrimonio a cui devono presenziare oggi e di alcuni impegni lavorativi della Cannavò per recarsi in Sicilia. Almeno per il momento, le impressioni di Andrea sono assolutamente positive, sia per quanto riguarda le tradizioni siciliane, sia sulla famiglia della sua fidanzata. Quindi, malgrado i gossip trapelati di recente sulle frecciatine che Rosalinda ha inviato a Dayane, i due stanno ignorando tutto e tutti e si stanno vivendo il loro amore.